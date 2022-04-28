初二回娘家被罵「破麻」！酗酒女餵母喝尿再踹死她　下場出爐

▲陳女因被母親罵「破麻」，竟情緒失控打死母親。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市2022年大年初二發生一起驚悚人倫悲劇！陳姓女子有酗酒習慣，又染上吸毒惡習，過年期間回娘家過年時，因與母親發生爭執，被母親罵「破麻」，她當場失控先是端尿逼母親喝被拒絕，之後更動手毆打母親，導致母親傷重送醫不治。案經數月偵查，檢方近日偵結，陳女被依傷害直系尊親屬致死罪嫌起訴。

這起駭人聽聞的案件發生在今年2月2日農曆大年初二，48歲陳姓女子平時有酗酒習慣，甚至還染上吸毒惡習，而過年期間，她與再婚丈夫因發嫌隙，於是返回三民區娘家與68歲母親同住，但因她的生活習慣極差，陳母看不慣，便開口狂念她，2人因此發生爭執，陳母更氣得痛罵她，「破麻」。

▲陳女有酗酒習慣，垃圾桶內有許酒瓶空罐。（圖／記者陳宏瑞攝）

豈料，這一罵讓陳女當場氣炸，先是衝到廁所端尿逼母親喝下被拒，雙方便爆發激烈拉扯，陳女情緒失控當場把母親打成重傷，而她見狀竟還跑到超商買酒喝。案經陳女女兒報警，警方到場後緊急將陳母送醫救治，並在家屬同意下，將陳女強制就醫，但陳母在搶救6天後仍因傷重宣告不治。

陳女部分，在醫院治療1隔月後，檢方認為她病況好轉，因此將她拘提複訊，而訊後也向法院聲請羈押獲准。歷經數月偵查，檢方認為陳女涉犯傷害直系尊親屬致死罪嫌，最終依法將她起訴。