本土+8822「卻宣布實聯制取消」　網見1點絕望：乾脆口罩也丟掉

網搜小組／劉維榛報導

今（27）日本土增8822例及增2死。值得注意的是，指揮中心宣布兩大措施，包括即起取消實聯制，以及防疫措施維持至5／31。消息曝光後，網友對於出入場所免掃實聯制，紛紛絕望直呼，「現在是放棄防疫了嗎」、「差別就是實聯制取消，也沒升級喔！」

▲今起，民眾免再掃實聯制了！（圖／記者劉維榛攝）



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截至今年4月26日止，已發送47.7億則實聯制簡訊，而指揮官陳時中宣布，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，即日起取消簡訊實聯制，改為鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」，用戶載點如下：

►蘋果iOS載點

►Android載點

另外，今本土再增8822例持續創新高，但防疫並沒有加嚴，至5/31止仍維持現行防疫措施。

消息曝光後，《ETtoday新聞雲》粉專網友對於實聯制取消，反應兩極化，「現在是放棄防疫了嗎？」「早就該取消了，別再亂花錢了」、「也取消的太快了吧！是直接承認疫情一發不可收拾...乾脆放棄的意思嗎」、「不再公布足跡也不實聯制，這樣太危險了吧」、「疫情最嚴重的時候選擇不用掃，放棄治療的概念」、「終於，這些日子我很認真看別人都沒在實聯制，不用再理會了」。

而PTT版上，有網友見防疫措施沒升級後，絕望直呼「5/1～5/31維持現行防疫措施，差別就是實聯制取消，也沒升級喔！口罩還是繼續戴好戴滿。」

底下網友回應，「有種就升級啊？」「口罩還是要戴，感覺沒差」、「廢物實聯制終於取消了」、「我的字典裡沒有～升級」、「5/31後可以丟掉口罩了嗎」、「口罩不能廢」。

▼網友炸鍋！（圖／ETtoday新聞雲粉專、PTT）

