中重症增16例！10多歲青少女沒打疫苗重症、7旬翁院內感染轉重症亡

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16名中重症個案，當中有2人屬於重症，而且有1人為年僅10多歲青少女，沒有打疫苗，本身有慢性神經系統疾病，有肺炎併呼吸窘迫，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療；此外，有一名原列為中症的70多歲男性轉為重症，本身有癌症病史，住院當中因被匡列為接觸者採檢確診，死因是癌症轉移多重器官衰竭新冠病毒感染。

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▲4/27本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例42844人，當中有42712人為輕症，輕症比例99.69%，還有新增16例中重症，當中有14名中症、2人重症；另先前確認中症個案轉為重症死亡。目前為止總計有132例中重症，當中120人中症，12人重症，重症中有5人死亡。

▲新增中重症病例說豇。（圖／指揮中心提供）



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，2名重症個案，分別是1名80多歲男性與10多歲女性，男性本身有癌症病史與慢性神經系統疾病，曾經打三劑疫苗，女性則是沒打疫苗，本身有慢性神經系統疾病2人都出現肺炎與呼吸窘迫，使用氧氣與瑞德西韋。

另中症轉重症死亡個案，羅一鈞表示，是一名70多歲男，本身有癌症病史，曾打2劑疫苗，4/13因接觸者採檢陽性，住院當中被當接觸者，因為本來就有癌症轉移，死因是癌症轉移多重器官衰竭新冠病毒感染，有肺炎和使用瑞德西韋，家屬採安寧治療。

▲新增死亡案例說明。（圖／指揮中心提供）

