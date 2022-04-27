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「柯文哲向中看齊？」　綠營：台北軟封、上海硬封，兩地一起瘋

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心27日啟動居家隔離改為「3+4」，而台北市長柯文哲稱「3+4」撐不了多久，預估台北市5月單日案例恐破萬，必要的話不排除「軟性封城」。對此，民進黨資深幕僚向記者表示，世界先進各國開始走向共存解封方向，唯獨中國堅持清零封城，國內也只有柯文哲向中國看齊，想學上海封城，期望不要變成「台北軟封、上海硬封，兩地一起瘋」。

針對柯文哲軟性封城的說法，北市府發言人解釋「暫無禁止餐廳內用的規劃」，並強調為避免確診數的攀升導致醫療量能潰堤，柯文哲提出的「軟性封城」，是指民眾透過自律取代他律，近期也透過分析發現市民也有自發性降低不必要的移動；台北市除了早已實施的遠距辦公和視訊會議，這禮拜也採取國中、高中的線上教學演練，同時也會密切觀測這禮拜疫情發展的狀況，決定演練是否要延長。

對此，一位民進黨資深幕僚接受記者訪問時表示，正當全世界先進各國面對疫情，開始往共存解封方向走時，唯獨中國仍堅持清零封城的防疫政策；而在此時，國內也只有柯文哲向中國看齊，台北市跟上海一樣搞「封城」。

該幕僚說，柯文哲現在丟出「軟性封城」，是想跟春節時自創「2.5級」警戒標新立異，還是想恐嚇人民，但人民應該是期望不要變成「台北軟封、上海硬封，兩地一起瘋」。

該幕僚說，中國上海因為疫情失控，實施「封城」管制，導致物資匱乏、民怨四起，就在此時，身為急診外科醫生的柯文哲市長提出台北市不排除「軟封城」，「軟封城」看起來是柯市長繼「2.5級」警戒後，又一新的名詞。

該幕僚翻開公開資訊發現，「軟性封城」一詞，在2020年中國已施行的防疫措施，封城管制分成「硬封城」與「軟封城」，所謂的「軟封城」，也被稱為「半封城」，是指社區封閉式管理，透過管制出入口及人員進出，並非像「硬封城」將當地陸海空交通要道完全封閉。

這位幕僚說，就在柯文哲丟出「台北市軟封城」的說法不久，引發台北市民的緊張、恐慌，不少餐廳業者擔心是不是又要禁止餐廳內用了呢？

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