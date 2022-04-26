蔡京京逆倫弒母！共犯男友曾智忠入監10年　全身疼痛猝逝獄中

▲蔡京京與曾智忠犯下逆倫弒母血案。（圖／資料照）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

逆女蔡京京夥同男友曾智忠犯下逆倫弒母案，2人因戀情被阻、金援被斷，竟狠心拿童軍繩勒斃蔡母，隨後棄屍花蓮豐濱鄉，全案曝光後引起社會譁然。蔡京京與曾智忠最終逃死，法院判決無期徒刑定讞，2人還在獄中登記結婚；不料在花蓮監獄服刑的曾智忠，19日身體卻突然出現狀況，經送醫治療後，於20日宣告不治死亡，詳細死因還需解剖釐清。

回顧案情，蔡京京自幼由外婆帶大，2000年間到紐西蘭求學，遇到大她19歲的英文家教老師曾智忠，2人陷入熱戀。但蔡母陳誼反對交往，斷絕金援，蔡京京窮到超市行竊（另案審理中），向母親借款100萬元遭拒。之後與曾智忠謀議，找化妝師將蔡京京化老妝成蔡母模樣（本案判決），打算到銀行盜領存款，但遭識破失敗。2人財迷心竅，最後在2012年5月間，聯手殺害蔡母，並棄屍花蓮海域。

案發後震驚社會，2人遭捕後，用盡各種方式拖延法院審理程序。2014年間2人還在看守所中登記結婚，曾智忠並在看守所中，多次要求圓房，讓獄方頭痛。弒母案於2016年5月間定讞，2人均遭判無期徒刑確定。

曾智忠在花蓮監獄服刑10年後，昨突然身體傳出狀況，曾智忠表示全身疼痛難忍，監方立即將其送往醫院救治，不料20日即不治死亡，詳細死因還有待解剖才能釐清。

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