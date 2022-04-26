台中暴力集團囚男4小時痛毆　「家私」一字排開12嫌送辦

▲警方查扣手槍3枝、鎮暴槍、球棒、改造子彈50餘顆等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

以文姓男子為首的暴力集團，去年底與吳姓男子相約台中北區一處旅館談判，過程產生糾紛，文男等人涉嫌以球棒、徒手毆打吳男，並將他困在該旅館長達4小時。台中第二警分局接獲報案，經蒐證後於日前大甲媽遶境掃黑專案收網，將該集團成員共12人逮捕到案，查扣手槍3枝、鎮暴槍、球棒、改造子彈50餘顆等贓證物，依組織犯罪條例、妨害自由及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中第二警分局表示，文男（33歲）與吳男（27歲）相識，因素有糾紛，雙方相約在轄內的旅館談判，過程中吳男遭文男夥同5名同伴持球棒、徒手毆打，文男等人還將吳男囚禁在該旅館3、4個小時，吳男逃出後立即報案，警方遂成立專案小組，在宜蘭、桃園及台中陸續查獲文男等6人。

台中第二警分局指出，因近期台灣各地宮廟遶境活動頻繁，易發生糾紛事件，為防止陣頭及幫派趁機滋事，分局強力打擊犯罪及強力約束宮廟陣頭，於「掃黑專案行動」期間，掃蕩轄內暴力集團等不法份子。

以文男為首的暴力集團，除犯下上述案件，還犯下另一起暴力事件，經警方收網共逮捕12人，其中非法槍砲2件3人，並查扣改造手槍3枝、模擬槍1枝、鎮暴槍1支、改造子彈50餘顆、現金40萬、球棒、電擊槍等贓證物。

▲警方破獲暴力犯罪集團，查扣改造手槍、子彈等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中第二警分局長陳家銘表示，警方透過強勢執法、威力掃蕩，維穩治安，以「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，戮力以赴，查緝黑道幫派及暴力分子，並針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝、嚴辦刨除，對於轄內不法犯罪絕不寛貸，讓市民有安全宜居的生活環境。