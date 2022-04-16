萬華工地炸彈真相曝！角頭跳槽「黑人家族」　為土方叫小弟放炸彈

記者邱中岳／台北報導

北市萬華一處工地，在2021年底被人放置炸彈恐嚇「索討土方工程」，事後警方立刻逮捕涉案嫌犯，但追查後發現幕後竟為1名前萬華角頭成員主使，事後循線追查，發現該名角頭自稱是桃園「黑人家族」成員，日前逮捕主使者在內等9人，還查獲1枚裝有火藥的炸彈。

警方調查，綽號「兩四」的32歲陳姓男子，在2021年12月中旬，連續跑到萬華一處工地嗆聲「要求承包土方工程」，最後甚至在工地挖土機上黏上可疑炸彈，最後警方動員拆彈小組前往拆除，最後當場引爆炸彈，並未造成人員傷亡。

警方事後在隔天追查陳姓男子到案，發現陳男在2018年青山宮遶境時，開槍造成1死1傷，後又被人教唆前往工地放炸彈，向工地人員嗆聲要求「切一塊」給他做土方，被拒絕後就在挖土機放置炸彈，最後遭警方依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

▲自稱黑人家族的張姓嫌犯，找陳姓男子恐嚇工地，事後循線被逮還搜出1枚裝火藥的炸彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後循線擴大追查，發現陳姓男子受到1名35歲的張姓男子指使，張姓男子原本是萬華地方角頭，後來轉投入「黑人家族」，對外自稱「小黑人」，因不滿天道盟不倒會在萬華多處工地插旗，所以開始教唆旗下小弟在天道盟不倒會負責的工地嗆聲。

據了解，張姓嫌犯認為，「肉都被你吃光，湯多少要留給我」，所以開始叫小弟恐嚇不倒會插旗的工地，除了放置炸彈的中華路工地之外，又涉及恐嚇中央果菜市場工程的某承包商，最後警方循線掌握事證，在日前兵分多路前往逮人。

▲萬華一處工地在人放置炸彈恐嚇，警方先逮捕陳姓涉嫌人(中)，又循線逮捕幕後教唆者。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方前往張嫌以及其他小弟可能藏匿的地點搜索，在雙北共計逮捕張嫌等9人到案，並且還查獲1顆裝有火藥的炸彈，警方憂心可能又要埋炸彈恐嚇工地，所幸及時將張嫌等人逮捕，訊後依照恐嚇、《組織犯罪條例》以及《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

快訊／北市大同分局2線2星警官確診 偵查隊全員快篩結果出爐

刑事局23中高階警官調動名單曝 反黑科長調任6大隊大隊長