桃園13區所第一家！　觀音區公所安家實物銀行開幕

▲桃園觀音區公所安家實物銀行開幕。（圖／社會局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區公所安家實物銀行25日開幕。市長鄭文燦表示，這是市府首次在區公所設置安家實物銀行，更是全市首次設置優食愛心冰箱、提供優食服務的實物銀行，不僅有助於區公所社會課推動弱勢家庭照顧政策，更可結合在地社區、農場、市場所提供的善心資源，讓弱勢家庭的照顧更加完善。

鄭市長表示，目前桃園市於南、北2區共設置2家旗艦型實物銀行，並運用家庭服務中心、社福或社會救助等單位設置22家社區分行，為生活陷困、有物資需求的弱勢家庭提供協助。

▲▼桃園觀音區公所安家實物銀行開幕。（圖／社會局提供）

觀音區人口約7萬人，其中低收入戶、中低收入戶、獨居老人、身心障礙人口等弱勢居民近5,000人，為擴大服務量能，觀音區除率先結合區公所設置安家實物銀行外，也率先設置優食愛心冰箱，結合在地社區、農場及中壢區五福果菜市場等商家，提供蔬果（生鮮除外）格外品等非生鮮的即期食材或食品，讓有需要的民眾可不再侷限沙拉油、泡麵、尿布等乾貨，還能有更多元的選擇。

鄭市長今日除為觀音區公所安家實物銀行揭牌外，也協助弱勢朋友領取生活所需物資，感受來自社會的溫暖。包括市議員吳宗憲、郭蔡美英、社會局長鄭貴華、觀音區長林國甯、新屋區長姜義坤等均一同出席活動。