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普丁健康出狀況？　不停咬唇、搖晃畫面曝光

▲影片自7秒起，普丁開始不停咬唇。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）健康狀況出問題的謠傳說法不斷。他24日出席東正教復活節午夜彌撒，但依據影片，他不停重複咬嘴唇，身體不時搖晃，看起來相當坐立不安。

▲▼ 俄羅斯總統普丁出席東正教復活節午夜彌撒。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁身體狀況受到外界關注。（圖／達志影像／美聯社）

每日郵報報導，普丁24日來到莫斯科「基督救世主主教座堂」，站在莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）身邊。在參加禮拜時，穿著一身西裝的他卻不斷咬嘴唇，似乎是在咀嚼嘴裡的東西，身體不時搖晃，顯得心煩意亂或不太舒服，看上去虛弱且不穩定。

這一幕加深外界關於普丁身體狀況不佳的傳聞，報導指，或許是俄羅斯的烏克蘭戰事不利帶來的壓力所造成，而口乾可能是帕金森氏症的症狀。

▲▼ 俄羅斯總統普丁21日與官員會晤，伸手緊抓著桌沿。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁21日與官員會晤，伸手緊抓著桌沿。（圖／路透）

此前，普丁與國防部長紹伊古會面時，癱軟靠著椅子、伸出右手緊抓桌子，看起來有氣無力，讓外界猜測，他的身體狀況可能正在迅速惡化。專家更說，普丁的行為與帕金森氏症患者一致，這種疾病會讓病人出現震顫、行動遲緩和僵硬等狀況。這段影片中，普丁臉部、頸部明顯浮腫的狀況也受到外界關注。

文中提到，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，普丁健康狀況一直在下降。依據德克薩斯理工大學肢體語言專家布希教授（Erik Bucy）說法，普丁腿部看起來偏瘦，可能正在經歷體重下降或肌肉流失。

前北約顧問普林斯（Gwythian Prins）也說，「許多醫療方面的建議都讓我覺得他是病人，當中最有說服力的診斷就是罹患早期帕金森氏症」，該疾病患者通常會有非黑即白的思考模式，變得不受控制，阻礙理性接受訊息。

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