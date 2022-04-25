打過3劑疫苗　圖文插畫家《某人日常》確診！前4天症狀曝

▲圖文插畫家《某人日常》確診。（圖／翻攝自FB某人日常）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情加劇，網路人氣插畫家《某人日常》在臉書PO文，透露自己確診新冠肺炎，用圖文方式分享確診後每一天的身體狀況，不過已經打過3劑疫苗的他，症狀就像一般感冒，跟平常生活差不多，此外，他也分享「公費PCR哪裡可以做」、「清冠一號的申請方法」、「防疫包內容」超實用資訊供大家參考。

「某人日常」21日在粉專PO文，「是的各位朋友，我COVID-19確診了」，使用他最擅長的圖文方式，與大家分享確診後的生活，18日晚上突然感覺喉嚨癢、四肢無力、低燒，雖然快篩結果陰性，但他仍預約做PCR檢測，21日早上就收到PCR陽性確診通知，接下來幾天必須待在家隔離。

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他表示，第一時間只想到「我去過哪裡？」「我接觸過什麼人？」「我會不會傳染給誰？」接著一個一個聯繫並道歉，滿懷歉意以及罪惡感，不過他已經完成3劑疫苗接種，「就很像一般感冒，生活也跟平常沒啥兩樣，請大家放心」。

因為無法出門，他三餐都點外送，除了吃普拿疼之外，聽朋友推薦向附近中醫診所視訊問診，索取「清冠一號」服用，並且多喝水多睡覺。他表示，每天衛生局都會打電話關心他的身體狀況，也有收到區公所寄來的防疫包，「聽說疫調塞車了，所以我還沒被疫調」，不過已經主動通知接觸過的朋友，請大家做快篩、PCR多多觀察。

貼心的他也整理出三項大家關心的問題，「公費PCR哪裡可以做」、「清冠一號的申請方法」、「防疫包內容」。最後，他坦言，「一方面想告訴大家確診的心情以及生活紀錄，一方面想告訴大家確診不是誰希望的」，提醒大家要做好防疫，保護自己也保護他人。

《ETtoday新聞雲》也替大家整理出懶人包

清冠一號的申請方法

公費PCR哪裡可以做

防疫包內容