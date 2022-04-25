快訊／指揮中心記者會延後　預計下午4時30分後召開

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/24）日為因應COVID-19疫情，將由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，本土疫情單日飆破5千例，指揮中心研擬將10天居隔縮短到7天，昨晚傳出行政院長蘇貞昌拍板，將居隔改為「3+4」天，4天快篩陰性就可出門，下午指揮中心記者會有望說明，但今日記者會將延至專家會議後再召開，時間約落在下午4時30分以後。

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，會議上決定將居家隔離時間縮短為「3+4」，其中3天居家隔離、4天快篩陰性可出門，出門必須全程戴口罩、不能內用和參加大型活動；實際施行日期仍待討論決定。

指揮官陳時中昨以國衛院模型推估此波疫情，單日最高確診人數將落在4.5萬人，將逐步擴大「以篩代隔」實施對象。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言「不可行。」他強調，感染管制有兩大重點，第一是「發現病例」，就是做篩檢，第二是「封鎖感染」，也就是隔離，「如果篩了不隔離，篩了幹什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於居檢減至7天至於居檢減至7天，黃高彬則透露「如果今天開專家會議，部長拍板定案後，應可儘速執行。」據了解，指揮中心下午專家會議記者會，就是要討論昨晚蘇揆拍板的「3+4」居隔方案，上午是22縣市政府討論，下午專家會議，等有決議後才開記者會，預計會在下午4時30分以後，屆時會再另發採訪通知。