朱立倫喊團結要羅智強「像陳玉珍」　他曝幕後：想去選舉有錯嗎？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對桃園市長人選之亂，國民黨主席朱立倫日前喊話宣布參選的市議員羅智強，希望他能和有意挑戰金門縣長的國民黨立委陳玉珍一樣大氣。國民黨台北市松山信義區議員擬參選人詹為元表示，不確定朱立倫這番話是真心要諷刺還是單純開玩笑，但希望主席能顧及聽者的感受。

詹為元說，羅智強最近身體生病了，加上這陣子桃園市長的選舉，心理壓力不小，「身心俱疲」大概就是他這陣子的寫照。這次桃園市長的選舉，羅智強完全公平公開透明的投入，而且也說了不論是公平初選或徵召協調，甚至最後即是民調最高但黨中央就是要提其他人，他也能接受。

詹為元指出，這陣子多少網軍攻擊羅智強，連帶的他們這些幫他講話的人也被攻擊。「我講了幾百幾千次了，我們挺的是一個公平的初選制度，不是挺羅智強選桃園市長，如果連個公平制度都沒有，那以後沒背景的人還有誰願意投入選舉？」

詹為元表示，大家不要以為羅智強聲量很高，好像很多人挺，黨中央不挺、立委們不敢挺、在地議員也都不敢出聲，剩下來只是這些其他縣市沒有包袱的議員與小朋友們，但他們的力量在整個黨體系裡面根本微不足道。

詹惟媛指出，這是公平與正義的問題，「我當然知道有很多人情世故要還，很多地方承諾要兌現，但是不能因為這樣的關係就犧牲羅智強這個人啊，他想去選舉有錯嗎？這是他的權利阿！如果他真的不強那就辦個公平的民調讓強哥心服口服阿，為什麼現在還在搞這些放話跟射箭？」他這不是單純挺羅智強而已，也是挺現在正在面臨初選的新人，也是挺日後想加入國民黨競爭初選的新生代，挺的是國民黨的未來。