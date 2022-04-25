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6旬爺摟嫩妹「養老金全交出」　年輕小伙：我輸在哪？網突破盲點

6旬大爺摟嫩妹「養老金全交出」　年輕小伙面無表情：我輸在哪？網突破盲點

▲年輕小伙見大爺和嫩妹卿卿我我，面無表情。（圖／翻攝中國網）

圖文／CTWANT

近日大陸四川一名網友PO出一段影片，他看到一名6旬大爺帶著一名年輕女子一起吃飯，看見他們卿卿我我才發現他們是一對情侶，一旁的年輕小伙子見狀，面無表情，看起來好像是在反省自己「我到底輸在哪裡？」網友看完影片後馬上突破盲點。

綜合陸媒報導，四川一名網友PO出一段影片，他深夜在吃路邊攤時，看見了神奇的一幕，一名6旬大爺帶著一名年輕女子一起吃飯，一開始以為是父女倆，結果最後兩人竟然在卿卿我我，才發現他們竟然是一對情侶；6旬大爺似乎是剛領了低保金，說要請年輕女子吃飯，並且把自己的養老金拿給了女子，說以後的錢都歸女子管，女子也表示，以後要滿足老人的一切要求，之後還將頭網大爺身上靠，2人甚至還在大庭廣眾之下親起來。

一名年輕小伙子在一旁看見了這一幕，面無表情，好像是在反省自己，「我究竟差在哪裡，我到底輸在哪裡」。影片曝光後，網友紛紛表示，女子選擇大爺的原因，很可能是為了他們的退休金和低保金，錢一定比年輕人多，而且最主要的是，年紀大的男人更聽話。

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