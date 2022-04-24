嘉義市湖子內區徵收設置公園綠地　打造優質居住環境

▲▼湖子內區段徵收4公園綠地動土，將打造開窗見綠開門見林全齡共享宜居城市，有近半個北香湖公園大 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市湖子內區段徵收地區近年來不僅建案多，更是鄰近縣市民眾移居首選，也是嘉義市基礎建設最優質的新蛋黃區。為讓市民有更棒的生活品質、兼具生態與防洪防災功能，市府於湖子內區段徵收設置多處公園及綠地，24日嘉義市長黃敏惠、嘉義市景觀總顧問許晉誌、嘉洋營造董事長邱海、創邑工程顧問有限公司負責人徐若蘋、大鼎冷鏈執行長徐昀鼎、多位議員、里長及在地市民等貴賓一同參與第一期開闢工程公39、公43、綠1及綠2開工動土典禮，長達1.8公里的綠帶廊道，佔地約12公頃，將近半個北香湖公園大。

黃敏惠表示，回首湖子內區段徵收的開發過程，開發總面積共187.52 公頃，民國八十幾年即倡議要開發，在這10幾年有了飛躍性的發展。她提到在她自己上一屆任內，市府團隊排除了種種困難，不斷協調溝通，終於在2009年公告區段徵收計畫、也發包了區段徵收公共工程，開發、配地、標售從區段徵收以至公共工程完成後。

目前嘉義市新屋、預售建案多半集中這個基礎建設最棒的湖子內區段徵收區域。市府統計，湖子內地區歷年來已累積核發建造執照3142戶、使用執照1500戶，呈現湖子內驚人的發展潛力。

黃敏惠指出，湖子內區段徵收將打造「開窗見綠、開門見林」的好處所，未來該區域內有4處公園、7處兒童遊樂場、10處綠地，今天就「綠1」、「綠2」、「公39」及「公43」等4處主要公園舉行動土祈福典禮，這是湖子內地區非常重要的指標性公共空間工程，公園總計面積12公頃，將近半個北香湖公園，完工後將形塑1.8公里的綠廊帶、營造複層林及生態式植栽配置，以植物、動物、昆蟲等生物多樣性，運用八掌溪畔優勢地形，營造適合候鳥棲息地環境。並配合區內的發展，結合環保用地之規劃，提供周邊住戶優質的公園休憩環境，設計中融入具防洪、防災之概念，廣為植樹以淨化空氣品質。

黃敏惠市長也說明，為了市民更好的生活，市府努力推動各項建設，在湖子內區域工務處代辦的「湖內里活動中心興建工程」於110年11月21日開工，環境保護局底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場工程也在111年1月13日開工，教育處隨後於111年3月8日在毗鄰1.8公里公園廊帶闢設「湖美棒球場」；緊接著消防局第二分隊廳舍新建工程於111年4月10日動土，建設處公園綠地新闢工程則在今天4月24日接棒開工。



建設處長田長沛表示，公39面積7.9公頃，營造為環境教育場域，規劃台灣原生植物區、蝴蝶廊道、荒野漫步區及迎賓管理中心等，園內步道、自行車道、草坡階梯及戶外表演廣場，在花期時變身為賞花廊道，並預留大片草地空間供使用者配合需求活動，將提供湖子內區居民佔據約8公頃高品質生活休閒場域。該工程費9,450萬元，工期365日曆天，預計明年四月左右完工。



公43、綠1及綠2面積3.9公頃，定位為生態防災綠地，於下沉空間打造原野遊戲場及文創地景廣場，平日枯水期供民眾遊憩休閒使用，汛期供湖子內地區蓄水、滯洪，因應季節變換功能運用。綠1、綠2用地以苗圃及植栽淨化周邊空氣，圍塑出湖子內新綠意。該工程費5,250萬元，工期270日曆天。

未來公園開闢完成後，除提升公共設施及生活品質，向東可與八掌溪畔自行車道銜接，往西可連結嘉油鐵馬道，以綠廊串連嘉義西南區之休閒場域，以宜居空間帶動人潮遷入居住，形成重要生活據點。