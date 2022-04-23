快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土病例突破四千！中央流行疫情指揮中心今（23）日公布新增4126例本土病例，另增78例境外移入，確診個案無新增死亡。新增本土個案，全台22縣市都有病例，以新北市最多，單日確診突破千例，達到1563例，接著依序是台北市945例、桃園市527例、基隆市219例、台中市171例。

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增4,204例COVID-19確定病例，分別為4,126例本土個案及78例境外移入(58例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增之4,126例本土病例，為2,047例男性、2,078例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月7日至4月23日，其中包含2,126例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,563例)，臺北市(945例)，桃園市(527例)，基隆市(219例)，臺中市(171例)，花蓮縣(138例)，高雄市(98例)，宜蘭縣(90例)，新竹縣(57例)，雲林縣(53例)，新竹市及臺南市(各51例)，彰化縣(34例)，臺東縣(29例)，苗栗縣(28例)，南投縣(26例)，屏東縣(24例)，嘉義市(10例)，嘉義縣(7例)，金門縣及連江縣(各2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為35例男性、43例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自越南(2例)，加拿大、泰國、美國及菲律賓(各1例)移入，另72例調查中。入境日介於今年3月23日至4月22日。

指揮中心指出，今年4月21日公布之境外移入病例案42932，經疫調後改判為本土病例。今年4月22日公布之本土病例案45506、案46453及案47199，經疫調後改判為境外移入病例，分別自印尼、德國及丹麥移入。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,011,272例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,959,488例排除)，其中51,298例確診，分別為10,267例境外移入，40,977例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增6例空號病例(原本土病例案34815、案37575、案44227、案44925、案46703及案46898經疫調後為重複或陰性個案，改列空號)，累計212例移除為空號。

2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲0423新增個案。（圖／指揮中心提供）