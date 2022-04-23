　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土病例突破四千！中央流行疫情指揮中心今（23）日公布新增4126例本土病例，另增78例境外移入，確診個案無新增死亡。新增本土個案，全台22縣市都有病例，以新北市最多，單日確診突破千例，達到1563例，接著依序是台北市945例、桃園市527例、基隆市219例、台中市171例。

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增4,204例COVID-19確定病例，分別為4,126例本土個案及78例境外移入(58例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之4,126例本土病例，為2,047例男性、2,078例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月7日至4月23日，其中包含2,126例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,563例)，臺北市(945例)，桃園市(527例)，基隆市(219例)，臺中市(171例)，花蓮縣(138例)，高雄市(98例)，宜蘭縣(90例)，新竹縣(57例)，雲林縣(53例)，新竹市及臺南市(各51例)，彰化縣(34例)，臺東縣(29例)，苗栗縣(28例)，南投縣(26例)，屏東縣(24例)，嘉義市(10例)，嘉義縣(7例)，金門縣及連江縣(各2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為35例男性、43例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自越南(2例)，加拿大、泰國、美國及菲律賓(各1例)移入，另72例調查中。入境日介於今年3月23日至4月22日。

指揮中心指出，今年4月21日公布之境外移入病例案42932，經疫調後改判為本土病例。今年4月22日公布之本土病例案45506、案46453及案47199，經疫調後改判為境外移入病例，分別自印尼、德國及丹麥移入。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,011,272例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,959,488例排除)，其中51,298例確診，分別為10,267例境外移入，40,977例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增6例空號病例(原本土病例案34815、案37575、案44227、案44925、案46703及案46898經疫調後為重複或陰性個案，改列空號)，累計212例移除為空號。

2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼0423新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲0423新增個案。（圖／指揮中心提供）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
急找高風險6縣市開會　陳時中曝共識：簡化疫調、篩檢降低居隔強
快訊／全台搶打疫苗！　20萬劑莫德納今晚到貨
獨／聯發科驚傳「多棟有同仁確診」　緊急消毒
快訊／中重症+11！重症女打過3劑　抽搐、低血鈉使用氧氣面罩
快訊／本土+4126「全台都有確診」　雙北破2千例佔一半
快訊／今「本土狂飆4126例」！　再創新高
LIVE／本土暴增「急召6縣市開會」　陳時中最新說明
快訊／《原子少年》3選手確診！　外景錄影取消
42歲韓天后級女星生了！　醫院平安產女
Melody機場火大教訓女兒！　2孩關進廁所：丟人現眼
陳芳語出櫃「認交過2任女友」！　家人態度曝光
防疫保單突簡訊通知「1條件」恐退件　民怨炸鍋
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

急找高風險6縣市開會　陳時中曝共識：簡化疫調、篩檢降低居隔強度

本土疫情暴增「全台搶打」！20.04萬劑莫德納疫苗今晚到貨

中重症+11！重症女「打過3劑疫苗」　抽搐、低血鈉使用氧氣面罩

快訊／本土+4126「全台都有病例」　雙北破2千例佔一半！

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

LIVE／本土暴增「急召6縣市開會」　陳時中最新說明

ETtoday新聞雲成首選！世新調查為學生最常採用新聞APP

台南後壁狂風暴雨！冰雹降落「砸斷樹枝」　駕駛視線受阻被迫暫停

首座東西向國道休息站動工　「東草屯」預計2024年7月竣工

詢問確診匡列事宜　台南市衛生局人員互踼皮球還要民眾google

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

急找高風險6縣市開會　陳時中曝共識：簡化疫調、篩檢降低居隔強度

本土疫情暴增「全台搶打」！20.04萬劑莫德納疫苗今晚到貨

中重症+11！重症女「打過3劑疫苗」　抽搐、低血鈉使用氧氣面罩

快訊／本土+4126「全台都有病例」　雙北破2千例佔一半！

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

LIVE／本土暴增「急召6縣市開會」　陳時中最新說明

ETtoday新聞雲成首選！世新調查為學生最常採用新聞APP

台南後壁狂風暴雨！冰雹降落「砸斷樹枝」　駕駛視線受阻被迫暫停

首座東西向國道休息站動工　「東草屯」預計2024年7月竣工

詢問確診匡列事宜　台南市衛生局人員互踼皮球還要民眾google

急找高風險6縣市開會　陳時中曝共識：簡化疫調、篩檢降低居隔強度

本土疫情暴增「全台搶打」！20.04萬劑莫德納疫苗今晚到貨

虎尾癌父身障兒宅遭祝融毀　里長偕善團出動百人重建災屋

害怕家暴閨蜜保護　男友不手軟....開門就朝頭胸猛捶打死她

中重症+11！重症女「打過3劑疫苗」　抽搐、低血鈉使用氧氣面罩

用路人改道吧！台8線關原路段落石持續封閉　現場驚悚畫面曝

獨／聯發科驚傳「不只一名」員工確診　21日B棟突清消

快訊／本土+4126「全台都有病例」　雙北破2千例佔一半！

侯佩岑手比最潮「倒YA」網讚：少女！　逆齡吊帶裙造型瞬間回春

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

淡水現未來感爆改車！阿公嬤蝦趴上路網看傻

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

4縣市豪大雨特報　雨停時間曝

明天媽祖生日！命理師曝參拜3禁忌

嘉義水上鄉「直擊冰雹砸落」　民眾驚：超大顆

網瘋團購日本家用唾液快篩　專家曝真相

醫示警：與病毒共存「至少30-60名兒童染疫亡」

染疫居家照護想用清冠一號　2管道看診領藥

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

「4生肖」年底前要出運了！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

快訊／「學姊」黃瀞瑩驚傳確診：很難想像這一天這麼快來

第一眼先看到鯊魚還是腳？

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

蔡英文特赦2國軍官兵！網點名最該特赦對象

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面