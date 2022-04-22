苗栗+23最小6歲！汶水國小附幼停課10天　新增45足跡曝

▲苗栗縣政府22日公布新增23例確診和足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗縣府表示，苗栗縣新增確診23例，其中8例為匡列採檢確診、4例為居隔陰轉陽，11例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診，如附表及附圖。新增個案中8位男性、15位女性，年齡分布在6-23歲，Ct值在11.47-26.6之間，有症狀者仍以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。

分別分布在10個鄉鎮市為苑裡鎮5例、苗栗市4例、頭份市3例、竹南例3例、泰安鄉3例、造橋鄉1例、銅鑼鄉1例、後龍鎮1例、卓蘭鎮1例、獅潭鄉1例，目前陸續依據中央指揮中心公告收治條件安排醫院、加強型防疫旅館或居家照護中。相關足跡如附件，所涉本縣公共場域足跡已完成清消，請鄉親安心，疫調持續進行中。

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另外，21日晚上新增確診個案學生為居住泰安鄉，就讀汶水國小附幼6歲男學童，已於（4月21日）晚上即時通知16位學生及36位學童的同住家人及教職員工5人至大順醫院進行PCR篩檢，報告未出。依照「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準」，汶水國小附幼暫停實體課程10天（4/21-4/30），5/2（一）恢復實體課程。

昨21日大千、大順醫院及為恭醫院竹南大厝里社區PCR採檢站共採檢724人，其中2人陽性，其他陰性。因應全國社區感染風險不斷增加，篩檢站持續開設，時間地點：為恭醫院醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心4月22日上午8點至中午12點、下午1點至下午5點及同地點於4月23-4月24日加開假日篩檢站時間為（上午8點至中午12點、下午1點至下午5點）。

另於大千醫院及李綜合醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點為4月22日下午1點至晚上5點及晚上6點至晚上10點；大順醫院急診室旁篩檢站下午4點至晚上8點；通霄光田醫院急診室旁篩檢站下午1點至晚上5點。

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