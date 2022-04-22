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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯落網確診！居家照護竟「出門買便當」　衛生局要罰了

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市瑞芳警方日前逮獲一名李姓通緝犯，經PCR採檢後發現李嫌陽性確診，後續地檢署改以視訊問訊，並請李嫌返家居家照護，不料李嫌昨(21日)中午卻私自外出遭巡邏員警發現，當下立即攔截，並通知衛生局到場開罰，後續李嫌也被強制帶往集中檢疫所進行隔離。

▲▼基隆李姓通緝犯落網後確診，居家照護期間竟外出買便當。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲李姓通緝犯落網後確診，居家照護期間竟騎車外出買便當。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，李嫌因竊盜案而遭到通緝，17日落網後在進入分局前進行快篩，呈現陽性反應後送PCR採檢確診，為避免疫情擴散，後續地檢署改採視訊訊問，並請李嫌返家居家照護；不料21日中午，澳底派出所警方巡邏時經過李嫌住家，赫然發現李嫌代步用機車不在原位，研判李可能落跑外出，當即通報協尋，並調閱監視器察看行蹤。

事後警方在李嫌可能出入點全副武裝守株待兔，不久後果真見到李嫌騎車返家，當下立即將其攔下。李嫌供稱，他是要購買便當及酒精，才會離開處所；但李嫌已經確診，不顧他人染疫風險仍執意外出，後續遭到衛生局人員當場開罰，並強制帶往集中檢疫所接續隔離。

瑞芳警分局呼籲民眾若有染疫須隔離或居家照護之情形，務必遵守各項防疫規定，如有違規，絕不寬貸。居檢期間民眾如有相關需求，也可洽市府防疫專線(02)2258-6923。切勿私自外出，增加他人染疫風險。

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