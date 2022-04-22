「自由心證」成為量刑依據苦了當事人　法界倡接地氣的量刑標準

▲司法院應制定接地氣的量刑基準，以限制自由心證的濫用。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

法官量刑時的「自由心證」問題再度發酵，目前實務界也積極尋求解決之道。有法官認為，這是因為我國國情造成的審判文化，需改變法官「群體生態」；有律師則認為，應比照國外從「中度刑」起算；另有法界人士倡議，還是要儘速建立接地氣的量刑標準。

量刑的自由心證問題近年來逐漸發酵，早在2010年的「白玫瑰運動」之後，司法院就開始著手解決量刑心證的問題。司法院陸續製作「量刑資訊系統」、「量刑趨勢建議系統」及「量刑審酌事項參考表」，並頒訂「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」，供法官於具體個案量刑時參酌。目前司法院也制定《刑事案件妥適量刑法》草案，送交立法院審議中。

有法官指出，我國因為國情良善，自古以來量刑就採「地板刑期」為量刑基準，再依被告惡行往上增加刑度；亦即若法定刑為「3年以上、10年以下」，就從「3年」（地板刑期）開始，依照惡性加重刑度。由於審判體系長久以來均順此風，若下級法官突然加重改判，上訴後經常不會獲得上級法官的認同，最後被撤銷改判……久而久之，就無法官願意挑戰「地板刑期」向上加重的作法。因此該法官認為，若要改變自由心證的量刑方式，首要改變法官的「群體生態」。

另有律師指出，依照英美法系的量刑做法，都是從「中度刑」起算；亦即法定刑為「3年以上、10年以下」，就從「6年半」起算，再根據減輕或加重事由斟酌刑度。律師指出，若要改變自由心證的量刑問題，應該從「法學教育」部分著手，根本上改變法律人的養成過程。

但有不具名法官指出，司法院還是應該要制定明確的量刑基準，以限制法官的自由心證。至於官方制定的量刑基準除了要「接地氣」以外，也可以另外設立外部的監督單位，針對量刑部分審查，以確實減少量刑時的「自由心證」。