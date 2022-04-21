RCA二軍求償案改判16億　被害人怒「怨！慟！永不妥協！」

▲RCA二軍求償案高院改判，關懷協會會員於高院民事庭外抗議。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

我國最大工傷案件RCA賠償案，「二軍」共1120位前員工求償共73億餘元，一審判決RCA等四家公司應賠償員工共23億3百萬元，但高院二審21日改判賠16.64億元，足足少了6億多元。被害人在庭外批評高院判決不公，更說「怨！慟！永不妥協！」

本案一審由台北地院審理後，2019年底判決RCA等4家公司賠償，金額分別為二軍的A組（已死亡者親屬133人）4億9千2百萬元、B1組（罹患癌症或重大疾病者247人）9億6千萬元、B2組（罹患其它疾病者166人）2億1千2百萬元、C組（未有外顯疾病者574人）6億3千9百萬元，總共23億3百萬元。

不過上訴二審後，高院21日也採用被害人組成的「RCA員工關懷協會」的主張，採用一審就使用的「總額賠償」，但經過重新審酌勞工受僱期間之長短、被害情節輕重及另案RCA勞工獲賠確定（一軍求償案）之金額多寡等一切情形，做出改判。

二審改判的金額，A組選定人126人共2億160萬元、B1組選定人267人共8億5440萬元、B2組選定人200人共3億元、C組選定人519人共3億1140萬元，合計共1112人、金額為16億6740萬元。綜合來看，A組少了6人而獲賠金額少了將近3億元，B1組人數多了20人、但金額卻減少近1億元，B2組多了34人、金額僅增加9千萬，C組人數少了55人、金額也少了3.2億，主要差異應該在於A組（死亡家屬者）與C組（未有明顯疾病者），兩者的慰撫金與一審有差異。

對於高院的判決，「RCA員工關懷協會」當然不能接受，在庭外批評高院判決不公。他們拉起白布條、高呼口號，「怨！司法判決倒退！慟！踐踏勞動尊顏！憾！奮戰到底」「永不妥協！」強調將會提出上訴，希望最高法院能給予公正的裁判。