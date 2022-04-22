蔡碧仲批法官不要濫用自由心證　司法院：推《妥適量刑法》拘束

▲法務部次長蔡碧仲在立法院答詢時，批評司法官不要濫用自由心證。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部次長蔡碧仲21日於立法院答詢時，批評有司法官濫用自由心證，「有法定刑你不判，這不是刑度的問題，是你輕判、輕縱的問題」。而司法院回應，目前已經制定《刑事案件妥適量刑法》草案送審，未來將對法官產生拘束。

立法院「司法及法制委員會」21日排審由朝野立委所提出的「毒品危害防制條例部分條文修正草案」等12案，由蔡碧仲列席報告。民進黨立委陳歐珀質詢指出毒品氾濫嚴重，盼調整刑度嚴懲重罰，蔡碧仲回答時，做出以上回應。

蔡碧仲指出，針對毒品相關案件，其實法務部2019年已經通過修法，加重刑度，若現在又再修法，恐有法安定性的問題。但他隨即指出，現有的法規範其實已經足夠，但重點是要不要輕判的問題。蔡碧仲說，「不要濫用自由心證，檢察官和法官都一樣」，判出來後就會被當成恐龍判決。「有法定刑你不判，這不是刑度的問題，是你輕判、輕縱的問題。」他的發言，贏得在場委員一致認同。

對於濫用自由心證的問題，司法院也回應，法官依照論理法則、經驗法則審判，依照個案情節而有不同的判斷，倘若直接以「輕判、輕縱」來評價，過於武斷。況且若對於判決有疑問，檢察官還可以透過上訴制度救濟，不見得結果就是「輕判、輕縱」或「濫用自由心證」。

不過法官濫用自由心證的問題，一直存在實務中。對此，司法院也表示，目前已經修訂《刑事案件妥適量刑法》草案，送交立法院審議，相信未來一定會對法官的自由心證產生拘束力。至於現階段則建置有「量刑建議趨勢系統」、「量刑資訊系統」，把殺人、竊盜等相關刑案綜合比較，讓法官量刑更有依據；此外也推出量刑審酌事項參考表」，讓法官量刑時更加周延。