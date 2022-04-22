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金正恩與文在寅交換信函　給予高度評價

▲南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩世紀握手。（圖／路透社）

▲南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩世紀握手。（資料圖／路透社）

文／中央社記者廖禹揚首爾22日專電

北韓中央通信社報導，領導人金正恩與南韓總統文在寅日前交換親筆信，並在信中對文在寅任期間為兩韓關係的努力給予高度評價。

韓聯社引述北韓中央通信社（KCNA）報導稱，金正恩20日收到文在寅寄來的親筆信，21日送出回覆；兩人都同意只要懷抱希望持續努力，兩韓關係就可能如民族所期望地改善。

報導稱文在寅在信中寫道，這段時間以來，無論環境多麼困難，兩韓領導人都持續攜手為朝鮮半島的和平與兩韓合作努力，希望在他卸任後，兩韓共同宣言仍能成為統一的基石。

文在寅2017年上任後積極推動兩韓以及與美國的領導人會面，希望藉此緩解朝鮮半島緊張局勢，2018年文在寅與金正恩先在兩韓關係邊境的板門店舉行峰會，簽訂板門店宣言，同年9月文在寅造訪平壤，這次峰會後簽署平壤共同宣言。

金正恩在回信中表示，兩韓峰會發表的歷史性共同宣言讓整個民族對未來充滿希望，也對直到任期最後都為民族大義盡心盡力的文在寅給予高度肯定。

北韓中央通信社報導指出，兩韓領導人這次交換信函，顯示彼此的「深厚信賴」。不過這篇報導並未刊登在對內宣傳媒體勞動新聞上。

金正恩首次向文在寅寄送親筆信，是在2018年2月金正恩胞妹金與正藉平昌冬奧訪問青瓦台時代為轉達，此後兩人就不時會互寄親筆信。在河內舉行的川金會談判破局，甚至是2020年北韓單方面中斷與南韓聯絡時，雙方據稱仍持續透過書信溝通。

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