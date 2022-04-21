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大陸 大陸焦點 特派現場

封路！消毒！保民生！上海繼續強化抗疫舉措

記者趙禕/上海報導

大陸新冠疫情反彈，使得大陸最大經濟城市上海全域封控三個星期了；儘管最近幾天陽性確診和無症狀感染者人數呈下降趨勢，但是整體防疫措施仍在持續強化。與此同時，近期頻頻傳出政府供應和民眾團購物資品質有問題，上海市政府也加大了查處打擊力度。

雖然大陸從4月11日開始對全市各區採取封控區、管控區、防範區三級管控，並且根據疫情發展的情況逐步放寬；但是還是有些地方的疫情依然嚴竣，所以有些地區採取提級管控或是全域靜默的方式繼續採取嚴格的控制措施。提級管控的地方將原本居民可以外出的小區也限制不得外出，採取靜默方式的區域甚至將道路阻斷禁止各種車輛跨地域出行。

▲上海部份道路採取隔斷方式阻止車輛通行。（圖／翻攝自網路）

▲上海部份道路採取隔斷方式阻止車輛通行。（圖／翻攝自網路）

▲▼上海部份道路採取隔斷方式阻止車輛通行。（圖／記者趙禕攝）
▲▼上海部份道路採取隔斷方式阻止車輛通行。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海部份道路採取隔斷方式阻止車輛通行。（圖／記者趙禕攝）

上海市委書記李強強調，要持續抓好應轉盡轉、日清日結，切實管住風險人群，阻斷疫情傳播蔓延；繼續實施嚴格的社區管理措施，加強街面巡查和管理，最大限度減少人員流動和集聚；要千方百計保障基本生活和就醫購藥，物資和藥品配送效率要進一步提高。上海市長龔正也在視察防疫工作時表示，要全力推進全面環境消殺工作，嚴格落實已經制定的消殺方案，確保全覆蓋、無死角、無盲區，確保陽性感染者和密接人員的居住空間消殺到位。

▲上海街頭已經有多家藥房開業，方便民眾購買需用的藥品。（圖／記者趙禕攝）

▲上海街頭已經有多家藥房開業，方便民眾購買需用的藥品。（圖／記者趙禕攝）
▼上海陸續也有超市恢復營業保障民眾生活物資。（圖／記者趙禕攝）

▼上海陸續也有超市恢復營業保障民眾生活物資。（圖／記者趙禕攝）

上海市市容綠化局這兩天展開全市公共環境清潔消殺暨公共環境大沖洗行動，出動大批人力和清潔設備對道路兩側隔離帶、溝底、人行道等進行徹底沖洗，並對電話亭、郵箱、公交網站、便民座椅等城市傢俱進行沖洗消殺。

▲▼上海展開全市公共環境清潔消殺暨公共環境大沖洗行動，對道路兩側進行徹底沖洗消殺。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海展開全市公共環境清潔消殺暨公共環境大沖洗行動，對道路兩側進行徹底沖洗消殺。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海展開全市公共環境清潔消殺暨公共環境大沖洗行動，對道路兩側進行徹底沖洗消殺。（圖／記者趙禕攝）

為了確保物資供應，上海部份超市、超商也陸續恢復營業；不過最近上海各地頻頻傳出政府供應物資和社區團購物資出現品質嚴重不良的問題，價高質差、以次充好、過保質期、山寨產品、甚至還有黴變商品，上海市市場監管部門表示，會堅持“從嚴從快”的原則，發現一起、查處一起，確保所提供的食品符合《食品安全法》和食品安全標準。

▲上海將全面嚴查，確保民生物資符合食品安全標準。（圖／記者趙禕攝）

▲上海將全面嚴查，確保民生物資符合食品安全標準。（圖／記者趙禕攝）

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