9位演員被隔離「尋無替手」！當代傳奇劇場忍痛停演⋯9月重新演出

▲當代傳奇劇場《傳奇風雅‧陸》排練多時即將上場，因演員隔離，被迫停演。（圖／當代傳奇劇場）



記者林育綾／台北報導

「當代傳奇劇場」與旗下青年團「興傳奇青年劇場」原定於本週末4月22～24日帶來傳統京劇大聯演《傳奇風雅‧陸》，不料在演出前，劇組準備裝台時，有演員收到匡列隔離通知，而京劇表演尤其困難，一時找不到任何可替代的人手，只能忍痛停演，並宣布在9月2～4日重新演出。

劇團表示，在演出前3天（4/18深夜），劇場重點栽培的武丑演員林益緣接獲通知，由於他到校上課時，有接觸到其他確診同學，必須居家隔離10天。而隔日由國立台灣戲曲學院向衛生主管單位提交確診學生在校接觸名單，進一步確認其他參與《傳奇風雅‧陸》的學生演員共9名，與確診者有接觸或足跡重疊，都須進行10天的居家隔離或送往防疫旅館。

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當代傳奇劇場行政總監、節目製作人林秀偉表示，《傳奇風雅‧陸》是歴經了一整年的精心準備，生旦淨丑各個行當，招集了10位業界傳統藝師，對10位有志傳承的青年習藝生傾囊相授，進行嚴格的傳統京劇教學。進入排練期後，全體劇組更是整整排練了2個月，磨合了20位老、中、青三代的文武場樂師，就準備在這週末於台灣戲曲中心大表演廳堂皇上演，佈景、服裝、樂器、燈光、音響器材都送到劇場了，才突然接到消息，「真的很突然，心情很沮喪！」

藝術總監吳興國得知此事後，第一時間緊急試著調度人員，但「興傳奇青年劇場」重點培力的銅錘花臉張偉全也在匡列名單，他雖然是個年僅20歲的大二學生，卻已然是業界明日之星，不僅被安排在首演當天與吳興國的嫡傳弟子朱柏澄唱大軸「斷密澗」，第二場演出更要挑樑演出「金沙灘」，戲分吃重，且許多戲迷粉絲慕名而來，一時之間根本找不到替代人選，就算找到業界成熟演員來救場演出，也失去給予青年演員舞台的傳承意義。

▲「興傳奇青年劇場」重點培力的銅錘花臉張偉全也在匡列名單。（圖／當代傳奇劇場）

劇團表示，近年來戲曲學院招生不易，在教學定位上又被歸類於技職司，可獲得資源不如其他被歸類在高教司下轄的藝術大學或公私立大學內設立的戲劇系、國劇系、表演藝術系，加上少子化問題，青年戲曲人才越來越少，各個業界團隊演出需要人才都需要借調學校優秀的學生演員，不巧遇上此次戲曲學院發生校內確診個案，疫調匡列的影響也觸及業界演出。

《傳奇風雅‧陸》傳承了8折經典名劇，舞台上動用近30名演員，為了帶動戲曲教育，特別情商國立臺灣戲曲學院京劇系建教合作，大量啟用新秀，又得國光劇團支持，情商陳元鴻、歐陽霆⋯等優秀演員相挺助演，在藝術總監吳興國和主排王冠強一點一滴要求下，這些青年演員獲得很大地進步。

不過就在演出前3天，劇組全員蓄勢待發，要進劇場演出之際，一張張的隔離通知單，讓眾人的努力退回原點。吳興國不斷安慰團員，但也眼眶泛淚、語帶哽咽，實在捨不得年輕人的努力不被看見。

當代傳奇劇場表示，在台灣劇場圈票房一片慘澹的狀況下，《傳奇風雅‧陸》的票房殺出血路，衝進9成售出，如今卻需要全額退票，一直到演員收到隔離通知之前，劇組全員幾乎是推票到最後一刻，觀眾來訊、來電訂票的訂單不斷增加，如今只能跟觀眾再三抱歉，期待團隊用更好的面貌回到舞台，回到觀眾面前。