　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9位演員被隔離「尋無替手」！當代傳奇劇場忍痛停演⋯9月重新演出

▲▼當代傳奇劇場《傳奇風雅‧陸》因演員隔離，被迫停演。（圖／當代傳奇劇場）

▲當代傳奇劇場《傳奇風雅‧陸》排練多時即將上場，因演員隔離，被迫停演。（圖／當代傳奇劇場）

記者林育綾／台北報導

「當代傳奇劇場」與旗下青年團「興傳奇青年劇場」原定於本週末4月22～24日帶來傳統京劇大聯演《傳奇風雅‧陸》，不料在演出前，劇組準備裝台時，有演員收到匡列隔離通知，而京劇表演尤其困難，一時找不到任何可替代的人手，只能忍痛停演，並宣布在9月2～4日重新演出。

劇團表示，在演出前3天（4/18深夜），劇場重點栽培的武丑演員林益緣接獲通知，由於他到校上課時，有接觸到其他確診同學，必須居家隔離10天。而隔日由國立台灣戲曲學院向衛生主管單位提交確診學生在校接觸名單，進一步確認其他參與《傳奇風雅‧陸》的學生演員共9名，與確診者有接觸或足跡重疊，都須進行10天的居家隔離或送往防疫旅館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當代傳奇劇場行政總監、節目製作人林秀偉表示，《傳奇風雅‧陸》是歴經了一整年的精心準備，生旦淨丑各個行當，招集了10位業界傳統藝師，對10位有志傳承的青年習藝生傾囊相授，進行嚴格的傳統京劇教學。進入排練期後，全體劇組更是整整排練了2個月，磨合了20位老、中、青三代的文武場樂師，就準備在這週末於台灣戲曲中心大表演廳堂皇上演，佈景、服裝、樂器、燈光、音響器材都送到劇場了，才突然接到消息，「真的很突然，心情很沮喪！」

藝術總監吳興國得知此事後，第一時間緊急試著調度人員，但「興傳奇青年劇場」重點培力的銅錘花臉張偉全也在匡列名單，他雖然是個年僅20歲的大二學生，卻已然是業界明日之星，不僅被安排在首演當天與吳興國的嫡傳弟子朱柏澄唱大軸「斷密澗」，第二場演出更要挑樑演出「金沙灘」，戲分吃重，且許多戲迷粉絲慕名而來，一時之間根本找不到替代人選，就算找到業界成熟演員來救場演出，也失去給予青年演員舞台的傳承意義。

▲▼當代傳奇劇場《傳奇風雅‧陸》因演員隔離，被迫停演。（圖／當代傳奇劇場）

▲「興傳奇青年劇場」重點培力的銅錘花臉張偉全也在匡列名單。（圖／當代傳奇劇場）

劇團表示，近年來戲曲學院招生不易，在教學定位上又被歸類於技職司，可獲得資源不如其他被歸類在高教司下轄的藝術大學或公私立大學內設立的戲劇系、國劇系、表演藝術系，加上少子化問題，青年戲曲人才越來越少，各個業界團隊演出需要人才都需要借調學校優秀的學生演員，不巧遇上此次戲曲學院發生校內確診個案，疫調匡列的影響也觸及業界演出。

《傳奇風雅‧陸》傳承了8折經典名劇，舞台上動用近30名演員，為了帶動戲曲教育，特別情商國立臺灣戲曲學院京劇系建教合作，大量啟用新秀，又得國光劇團支持，情商陳元鴻、歐陽霆⋯等優秀演員相挺助演，在藝術總監吳興國和主排王冠強一點一滴要求下，這些青年演員獲得很大地進步。

不過就在演出前3天，劇組全員蓄勢待發，要進劇場演出之際，一張張的隔離通知單，讓眾人的努力退回原點。吳興國不斷安慰團員，但也眼眶泛淚、語帶哽咽，實在捨不得年輕人的努力不被看見。

當代傳奇劇場表示，在台灣劇場圈票房一片慘澹的狀況下，《傳奇風雅‧陸》的票房殺出血路，衝進9成售出，如今卻需要全額退票，一直到演員收到隔離通知之前，劇組全員幾乎是推票到最後一刻，觀眾來訊、來電訂票的訂單不斷增加，如今只能跟觀眾再三抱歉，期待團隊用更好的面貌回到舞台，回到觀眾面前。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
快訊／畫面曝光！特戰士官朝「錢莊男」連開2槍　丟包福和橋
辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單
快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍
存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要：會想哭
美女主播富豪尪被捕！下藥「輪流性侵女大生」　事後塞3600萬
新手媽產下兔唇兒　惡婆婆連珠炮問「妳家有遺傳？」氣炸
小玉認罪「做換臉A片」鞠躬道歉　雞排妹發聲了
他回撥「蘋果來電」慘了　1900萬全被偷光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單

快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍

9位演員被隔離「尋無替手」！當代傳奇劇場忍痛停演⋯9月重新演出

外送員拿走餐點失聯！台北妹退款卻遭拒…見客服「跳針回應」氣炸

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

快訊／國泰醫院3護理師確診！院方證實：暫停確診足跡手術室

吉卜力迷必追！動畫大師高畑勲展首度移師海外　來台展出細節曝

台中監獄確診戒護員超高病毒量　1210受刑人採檢結果曝光

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

狠人廁所遇蟑螂淡定夾起！ 充當外送員上演喇牙餵食秀

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單

快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍

9位演員被隔離「尋無替手」！當代傳奇劇場忍痛停演⋯9月重新演出

外送員拿走餐點失聯！台北妹退款卻遭拒…見客服「跳針回應」氣炸

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

快訊／國泰醫院3護理師確診！院方證實：暫停確診足跡手術室

吉卜力迷必追！動畫大師高畑勲展首度移師海外　來台展出細節曝

台中監獄確診戒護員超高病毒量　1210受刑人採檢結果曝光

和碩龜山廠62移工快篩陽性　公司證實：廠內300名移工急送PCR採檢

三級片女星譙富豪父子「人渣」後跑路法國！　親曝近況：展開新冒險

快訊／特戰士官朝「錢莊男」後腦連開2槍　丟包福和橋畫面曝光

打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

李千那低調買咖啡　取餐「店員備註1句話」笑了！　網虧：太鬧

中職第2老野手出賽　高國慶：人生計畫能打就打

辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單

快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍

強尼戴普這次講了6小時！爆安珀赫德親友婚禮嗑藥　女兒也不爽前妻

穿旗袍搭女僕風圍裙　「神秘雙人女團」成員竟是2超大咖歌手！

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

即／台中激增139例！阿妹演唱會再+9

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

本土疫情炸裂　陳時中揭與病毒共存時機

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面