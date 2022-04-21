桃園八德大湳托嬰中心收托40名　4／21起5日內受理報名

▲八德大湳托嬰中心開幕。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市八德區大湳社福館的「公設民營八德大湳托嬰中心暨日間照顧中心」，21日舉行聯合開幕。市長鄭文燦說，八德大湳托嬰中心委由中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會營運，可收托40名滿2足月至2歲以下的嬰幼兒；八德大湳日照中心則委由社團法人愛福家協會辦理，落實桃園的老少都可獲得良好照顧。

鄭市長說明，委由社團法人愛福家協會辦理的八德大湳日照中心，面積約132.13坪，可提供80名65歲以上失智或失能長者日間照顧服務，館內採用符合長者使用需求的特製升降桌、有扶手的座椅等，並設置供臨時住宿的房間，也引入生活賦能服務體系，達成減緩老化、活躍老年之效，未來也將擴充辦理居家服務等項目，為長者提供小規模、多機能的服務。

社會局長鄭貴華表示，八德大湳托嬰中心自今（21）日開始受理報名登記至5月5日中午12時截止，因應疫情採取電話先行預約、再到現場報名登記的方式，預計於5月6日上午10時辦理抽籤作業，抽籤結果將於同日下午2時於托嬰中心臉書粉絲專頁公布。有關八德大湳托嬰中心及八德大湳日間照顧中心詳細資訊，可至市府社會局網站（網址：https://sab.tycg.gov.tw/），或洽桃園市政府社會局兒童托育科03-3322101分機6426、老人福利科分機6413，或公設民營八德大湳托嬰中心03-3630208、八德大湳日間照顧中心03-3663611洽詢。

包括市議員朱珍瑤、段樹文、蔡永芳、市府社會局長鄭貴華、八德區長邱瑞朝、中華民國文教產業協會發展暨補習服務品保協會理事長張義雄、社團法人愛福家協會理事長涂林德媛、榮譽理事長涂福增、總幹事涂心寧、中保社會福利基金會執行長洪培修、南亞技術學院校長連信仲、新北市中小學家長會長協會理事長李榮隆均一同出席活動。