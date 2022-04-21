嘉義縣市+11！男KTV巧遇友人寒暄數分鐘遭傳染　同包廂5人4染疫

▲0421嘉義市足跡清消。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

指揮中心宣布，今（21）日本土案例新增2969例，創歷史新高，而嘉義縣市一共新增11例，其中有3例為居隔中陰轉陽、3例具有北部旅遊史、1例確診者接觸者、1例有外縣市陪病史，另有3例為歌神KTV相關。值得注意的是，歌神KTV其中1名確診個案僅是巧遇友人，並寒暄數分鐘後就遭傳染，目前11名個案均已收治隔離。

嘉義縣今公布5例確診，其中3例分別為案41418、案42115、案42116均為居家隔離中確診，另案41419有外縣市醫院陪病史，自行快篩陽性，PCR採檢後確診；案43409為接觸者採檢確診，5人於嘉義縣內足跡較為單純，並無社區感染風險。

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嘉義市部分則新增6例，3名具有北部旅遊史，另3名與歌神KTV相關。不過，值得注意的是，歌神KTV相關案件，有5名家族友人17日於310包廂聚會，其中案41415為30多歲男性，當天在KTV中巧遇友人案38691（20日公布之個案），2人僅互相寒暄交談數分鐘，後因得知案38691確診後，自行居家快篩陰性，但其家人案41416卻從19日開始出現發燒症狀，而案41415隨即陪同前往醫院採檢後，雙雙確診。

至於同包廂內的其他3名親友，1人為案42860，另1人則列為北部個案案40567，其餘1人PCR採檢則為陰性，不過同包廂內5人中就有4人確診，因此衛生局不敢輕忽，並匡列歌神KTV相關工作人員19人，所幸19人PCR採檢均為陰性，目前正在居家隔離中，而為了維護顧客消費安全，業者已自主完成清消並停業10天。