國道缺德司機直擊！衰特斯拉慘遭「散落雪花」攻擊...還被遮牌

記者黃宥寧／台北報導

整個國道都是我的垃圾場！特斯拉車主蓋瑞，日前行經國道1號時，見前方大貨車駕駛降下車窗，將「白色物品」往車外仍，讓開在後頭的他不僅嚇壞，「白色物品」更直接卡在他的車牌上。車主也將行車紀錄器畫面PO上車友群，讓車友紛紛表示，「太扯！檢舉他」。根據道路交通處罰條例，大貨車駕駛亂扔垃圾行為，可罰3千到6千元。

▲特斯拉車主錄下前方貨車駕駛開啟車窗亂扔垃圾。（圖／蓋瑞車主提供）

蓋瑞向《東森新媒體ETtoday》表示，20日下午2時許左右，他開車行經國道1號往台北方向要辦事，開車到一半，發現左邊車道大貨車突然往他行駛的車道切，當下以為對方是要閃避掉落物，直到行駛到對方旁邊時，才發現是大貨車駕駛降下車窗正在往車外丟保麗龍，保麗龍像雪花般不斷飄在他行駛視線。

正當他覺得該名大貨車駕駛怎麼那麼沒公德心時，突然旁邊車輛搖下車窗，用手比向他車頭，當下還以為是車牌掉了，隔壁車輛駕駛拉起嗓子對著他大喊「有保麗龍！」他才赫然反應過來是剛剛大貨車駕駛亂丟的「傑作」。

▼沒公德心的大貨車駕駛竟在國道上亂扔保麗龍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

大貨車駕駛國道上亂丟垃圾，過程遭特斯拉鏡頭錄得一清二楚，車主蓋瑞也將這段影片分享在特斯拉群組，其他車主看完影片後，紛紛回應表示「太扯！！檢舉他」，也有車主表示「檢舉，有10%獎金」。

根據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第16款規定：「汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路向車外丟棄物品或廢棄物之行為，處汽車駕駛人新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。」