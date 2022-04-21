就是要吃！買人氣水煎包插隊　「只要菜包」...吃不到還挨告恐嚇

▲民眾插隊買水煎包和排隊民眾起口角，結果沒買到水煎包還挨告恐嚇。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

賴姓男子到新店三民路上1間人氣銅板水煎包，等不及前方排隊人龍，走到前面直接告訴店家，其他人都要等肉包，「我只要菜包」，有排隊民眾不滿勸阻插隊，賴男覺得買不到就很倒楣了，還被店家民眾這樣一搞，氣得大罵三字經，嗆聲「不然來打架」，排隊民眾控告賴男涉嫌恐嚇等罪，台北地檢署勘查監視畫面後認為罪嫌不足，處分不起訴。

事發的三民水煎包，位於新店高中附近，只賣肉包和菜包兩種，1顆只要10幾元的銅板價，便宜又大顆，每到下午營業時間，常會看到附近民眾排隊等待新鮮的水煎包出鍋，鄭姓男子4月間某天前往排隊時，發現前面已經出現人龍。

鄭男疑因不耐久候，認為大家排隊的都是要肉包，他只想買菜包，因此到隊伍前方表明希望能先買，有排隊民眾不滿，認為這是插隊，雙方因此起口角衝突，鄭男又罵三字經，又碎念「不然來打架」，民眾因此拿著手機錄影畫面控告鄭男涉嫌恐嚇等罪。

檢察官勘驗畫面，發現鄭男在三字經的時候是面對著老闆，老闆並未提告公然侮辱，至於鄭男在情緒上頭所說的「不然來打架」，並非「我要打你」這種惡害告知，因此也不構成恐嚇罪，最後處分不起訴。