2022全中運白河商工王新琇、李恩昀　雙姝舉重連霸破紀錄

▲台南市白河商工王新琇、李恩昀，雙姝2022全中運舉重連霸破紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年全國中等學校運動會台南市舉重女將延續氣勢，接連兩日有連霸並破大會紀錄的好成績，白河商工李恩昀先於19高女組64公斤級賽事中，以抓舉84公斤、挺舉105公斤、總和189公斤三項皆破大會紀錄的優異成績完成二連霸。

20日王新琇在高女組81公斤級賽事，再以抓舉86公斤、挺舉106公斤、總和192公斤三破大會紀錄的佳績，成功挑戰三連霸，並在挺舉及總和打破全國青女組紀錄。黃偉哲市長對於台南女將能接連兩日有如此優異的成績表達肯定，同時也提醒選手務必加強健康管理，才能安心挑戰下一戰。

黃偉哲市長表示，白河商工王新琇及李恩昀國中時均就讀東原國中，接受台南市專任運動教練曾上源的指導，已經與教練培養了良好的默契，升上高中至白河商工就讀後，仍回到母校繼續接受訓練，曾上源教練也表示，兩位選手在賽前皆立下連霸的目標，也都順利達成，王新琇在賽前腰部略有不適，雖然隨即調整比賽策略，改以較為保守的重量穩扎穩打，雖然未能拿出最佳狀態挑戰極限，但仍然以三項破大會紀錄的成績奪冠，已是十分不容易！

王新琇在國三時即取得國女組舉重81公斤級金牌，目前就讀高二的新琇個性穩定堅毅，總能吃下教練開出的各種課表，現已連續3年拿下全中運金牌，也期待明年能再戰四連霸破紀錄，並將大會紀錄拉高，豎立難以打破的高牆。

教育局鄭新輝局長表示，目前就讀白河商工三年級的李恩昀表現也相當優異，去年全中運李恩昀原本居於劣勢，憑藉著穩定的心理素質，最後靠著他擅長的挺舉才驚險逆轉勝，經過一年的備戰，李恩昀今年在抓舉時就以84公斤打破大會紀錄（原紀錄81公斤）暫居冠軍寶座，拉開與對手的距離，在挺舉時，第一把雖然失敗，但李恩昀隨即在教練的指導下調整狀態，最後挺舉以105公斤破紀錄，將自己去年創下的紀錄推進了7公斤！以總和189公斤破大會紀錄(原紀錄173公斤)，與第二名差距28公斤的成績，穩坐冠軍寶座，在最後一年的全中運不留遺憾。

台南市體育處表示，市府推動多項運動選手激勵計畫，包含規劃選手每月培訓津貼、提升全國綜合運動賽會參賽補助等，其中優秀運動選手健康管理服務計畫是南部唯一由市府出資的選手運動傷害防護計畫，除了在平日訓練及賽會期間派駐運動傷害防護員，降低選手發生運動傷害之機率外，亦提供科學化檢測，監控訓練期間之生理狀態，避免密集訓練及比賽造成運動傷害。目前持續在花蓮比賽的運動種類，也派駐運動傷害防護團隊，在第一線賽場給予選手專屬的防護服務，保護選手降低受傷帶來的風險，讓選手們的運動生涯可以走得長遠。截至20日止，台南小將共搶下9金、14銀、16銅共39面獎牌的佳績。持續期待於疫情趨緩，其餘未完成之賽事復辦後，南市代表隊的選手締造更好的成績，再創紀錄！