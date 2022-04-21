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盤查男客滿頭大汗露餡　養生館0.3色情連結被南警破獲

▲台南市警二分局在西門路2段１家養生會館，當場查獲女服務生藉由色情按摩來從事俗稱「0.3套」之性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局在西門路2段１家養生會館，當場查獲女服務生藉由色情按摩來從事俗稱「0.3套」之性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情發燒，仍有養生館暗中從事色情按摩交易，台南市警二分局接獲民眾至市長黃偉哲臉書留言檢舉，經多日派員探訪，4月20日晚在西門路2段１家養生會館，當場查獲女服務生藉由色情按摩來從事俗稱「0.3套」之性交易，陳姓男客及黎姓女服務生帶回依社會秩序維護法裁罰，侯姓負責人依妨害風化罪嫌送辦。

▲台南市警二分局在西門路2段１家養生會館，當場查獲女服務生藉由色情按摩來從事俗稱「0.3套」之性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市二分局指出，日前接獲民眾至市長黃偉哲臉書留言，指稱西門路１家養生館有從事色情交易，經警方派員多日探訪，20日晚上6時許，發現陳姓客人離開時滿頭大汗，且神情緊張有異，經埋伏員警上前盤查，男子慌張地直說「只有0.3、沒有其他了」。

▲台南市警二分局在西門路2段１家養生會館，當場查獲女服務生藉由色情按摩來從事俗稱「0.3套」之性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方進一步調查發現，該養生館涉嫌雇用女服務生以每小時1000元之價格，招攬客人上門按摩，期間由女服務生以俗稱「0.3套」之色情按摩與客人從事不法性交易，店家事後再與女服務生再以3、7比例拆帳獲利。警方現場帶回38歲陳姓男子和42歲黎姓女服務生調查，並查扣色情按摩之精油、現金1000元等證物。全案調查後將陳、黎兩人依社會秩序維護法裁罰；另侯姓負責人並依刑法妨害風化罪嫌送辦。

▲台南市警二分局在西門路2段１家養生會館，當場查獲女服務生藉由色情按摩來從事俗稱「0.3套」之性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，當前國內疫情嚴峻，確診人數不斷攀升，不法色情活動最容易造成防疫破口，警方也呼籲業者、從業人員和社會大眾務必守法，遵守各項防疫規定及保護好自身安全，二分局也將持續就色情不法持續強力取締，杜絕防疫破口。

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