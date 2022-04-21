立委要求一週內提校園快篩SOP指引　教長：與指揮中心討論

▲教育部長潘文忠會盡快與指揮中心討論校園快篩SOP指引。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園疫情也連環爆，昨天（20日）本土學生確診高達420例也同創新高，立委黃國書今（21日）早在立院質詢時指出，現在校園快篩試劑量能不足，遭家長批評罔顧學童安全，而桃園已進行小學類普篩，教育部應針對各級學校的校園類普篩預先進行規劃，提出校園快篩SOP指引，希望教育部在一週內提出。

本土疫情持續蔓延，昨天本土單日暴增2386例確診再創單日新高記錄，校園確診個案達420例，再創單日新高，今天早上立法院教委會邀請教育部長潘文忠，針對「幼兒教育及照顧法修正草案」審查並備質詢。

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立委黃國書在質詢時表示，現在不僅各地快篩試劑量能不足，學校量能也不夠，很多家長認為，現在狀況下將小孩送到學校，是罔顧學生安全，希望教育部要盡快討論校園快篩SOP指引，因為桃園已經進行小學類普篩，教育部應該針對各級學校的校園類普篩，要做預先規劃與指引，希望教育部有積極作為，在一週內提出校園快篩SOP指引。

潘文忠則回應，快篩試劑目前由指揮中心統籌分配，從週一到今天早上，教育部都持續關心狀況，而針對立委提出的快篩相關規劃，「這是必要」，教育部會再評估，會跟指揮中心充分討論。