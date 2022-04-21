親女同事手背3秒挨告性騷　他辯「西方親手禮」判拘25天

▲高雄市一名黃姓男子在女同事伸手欲向其握手致意後，竟趁機親吻女同事的手背3秒鐘。（圖／示意圖／翻攝自pexels）



記者林冠吟／高雄報導

高雄市一名在某知名車商服務廠任職的黃姓男子，去年3月因故與女同事互動後，女同事基於致意，伸手與黃男握手，但黃男卻採取西方親手禮的方式，親吻女同事的手背3秒鐘，事後慘遭挨告性騷擾。橋頭地院審理後，依違反性騷擾防治法，判處黃男拘役25日，得易科罰金。

判決書指出，黃姓男子於偵查中坦承確實有親吻女同事的手背，並還原過程指出，女同事向他表示謝意，表示「要請他」，他說「不用，不然我們做個朋友就好」，因此才會有後續握手致意，他也有舉起手背並親吻等動作出現，熟料下午就接到主管通知，表示女同事認為黃男侵犯他，「要他道歉」。

橋頭地院審理後指出，從黃男的行為來看，顯然他親吻女同事的手並非偶然、不經意為之，而是出於與異性來往互動之意。

法官認為，黃男與女同事僅為職場同事，平日互動上也僅有工作互動，黃男親吻女同事手背的性意涵較觸碰高，且可能帶有個人唾液，對一般成年女性而言，無論身體任何部位應均不願意為不熟識之人所親吻，且身體隱私處並不以衣物遮蔽為限。

法官表示，縱然在國際上有部分國家會以親吻臉頰、手背作為打招呼的方式，但我國並無類似國情，自然不然應以國際禮儀作為卸責之詞，審酌案發時之情景，女同事為答謝黃男的協助，伸手表示願與黃男握手，僅是普通同事間的社交禮儀，但黃男卻突然親吻她的手部，顯然已逾越普通朋友間交誼，事後女同事透過上司要求黃男道歉，黃男甚至自摑巴掌表示歉意，可見黃男的行為已違反女同事的意願，趁著女同事不及防備之際，短暫、偷襲式的親吻其手部，違反性騷擾防治法事實明確，依法判處黃男拘役25日，得易科罰金。