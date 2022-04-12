已婚3寶爸邀麻吉夫妻豪宅做客　深夜竟狂吸人妻胸部又拖房外脫褲

▲新北呂男邀請友人到別墅家聚餐留一宿，深夜竟趁友人老婆睡著強吻及吸吮胸部。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

新北市從事廚師的呂姓男子，邀請人妻友人及其丈夫等人，到他淡水別墅聚餐留宿，沒想到好客的他竟是披著羊皮的狼，深夜趁大家熟睡，2度闖入人妻臥室，不管人夫熟睡，竟強吻人妻，拉內衣吸吮胸部，人妻忍無可忍只好腳踹反擊，報警處理。士林地院審結，依性騷擾罪處有期徒刑2月、又犯強制猥褻2罪，各處有期徒刑6月，應執行10月，緩刑3年。

2019年12月29日，48歲呂男邀請多位友人及友人老婆舒舒（化名）到他淡水別墅家聚餐住宿，當晚22時許，接近聚餐尾聲，舒舒收拾餐具到廚房清洗，呂男竟從舒舒後方以下體碰觸她臀部性騷擾得逞。

翌日凌晨時，呂男起色心到地下室臥室，看見舒舒及丈夫熟睡，違反舒舒意願，親吻她，並將她的衣服及內衣往上扯開吸胸部，強制猥褻得逞。

▲呂男對人妻伸出鹹豬手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

2020年5月16日呂男又再度邀約舒舒夫婦及多名友人，又到他的豪宅聚餐住宿。晚上舒舒夫婦到3樓就寢。直到翌日凌晨，呂男食髓知味又故技重施，將舒舒拖出房門強脫她褲子，舒舒無法再忍耐以腳踹呂男，導致他當場摔地。

舒舒決定不再隱忍向警方報案，警詢及偵查時呂男向警方坦承他對舒舒確實有踰越犯行。舒舒丈夫警詢時表示，晚上睡覺時，聽見碰撞聲起床，但不見老婆在房內，便離開房間查看未果，再次回房就看見老婆在房間，並決定立刻返回自己家，2人便一起同離開豪宅。

審理時，呂男坦承犯行，也與舒舒達成和解，達成共識賠償損失，法官審酌其收入且2，3子女已就讀大學，依性騷擾罪，處有期徒刑2月；又犯強制猥褻罪共2罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月，可易科罰金；緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程3場次。

