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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾贏過「半分忠」的國務機要費除罪化回來了　藍綠立院戰場再起

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統陳水扁涉及國務機要費案纏訟逾15年，日前召開國際記者會，公布21項國務機要費金流，強調並無不法所得，擔任財委會召委的民進黨立委沈發惠則將國務機要費案納入審議，排定21日於立院審查與之有關的《會計法》第99條之1修正草案，預料又將成為藍綠戰場。

事實上，立法院財政委員會在2020年4月28日就曾排審該案，國民黨立委賴士葆等人批評這是針對性立法、替陳水扁涉及貪污案脫罪，杯葛議事。在混亂中，當時擔任會議主席的財政委員會召委、民進黨立委郭國文宣布，「直接送出委員會」，遭各界砲轟比之前國民黨立委張慶忠僅花半分鐘就將《服貿協議》送院會存查更粗暴，之後則因美豬、公投和福島食品等問題而擱置。

▲▼立法院財政委員會 審查會計法部分條文修正案 國務機要費除罪 國民黨團抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院審查國務機要費除罪，國民黨團抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

國務機要費一案源於2006年女子李慧芬爆料，她在北市住宿飯店的300萬元發票，被堂姊李碧君拿去交給陳水扁的妻子吳淑珍核銷國務機要費，經當時高檢署查黑中心偵辦，揭發扁家所涉犯一系列弊案，包括龍潭購地案、台北101金融大樓公司前董事長陳敏薰買官案，以及南港展覽館案已定讞，陳水扁夫妻各被依收賄等罪合併判刑20年，各併科罰金2.5億元與2億元，並沒收犯罪所得。

其中，吳淑珍是在2006年11月先被查黑中心起訴，陳水扁則因為當時總統，有刑事豁免權，直到2008年5月卸任後，檢方才開始對他偵辦，相關案件纏訟至今，剩下國務機要費及洗錢案仍在高院更二審審理中。

面對陳水扁公開高喊「公支出大於因公收入，沒有不法所得」，民進黨團總召柯建銘隨後表示，國務機要費案不是選舉提款機，「阿扁所受的羞辱跟民進黨受的懲罰，這麼多年來，已經夠了」，朝野該理性面對《會計法》修正，強調國務機要費除罪化並不是幫陳水扁解套，「這是一個歷史共業，這必須轉型正義」。

柯建銘也點名前總統馬英九，指「當年馬英九的特別費案，國民黨透過會計法幫他除罪」，馬英九都除罪化了，為何阿扁不能除罪化？

馬英九辦公室回應，「柯建銘錯得離譜」，馬英九當年被起訴的特別費案，在2008年4月24日最高法院三審判決無罪定讞，而立法院是在2011年5月4日才三讀通過「會計法增訂第99條之1條文」，當時還是柯建銘等朝野協商，為了幫民進黨一些政務官除罪化，如今又牽拖到馬英九。

對於民進黨團的動作，國民黨文傳會副主委林家興則質疑是要趁疫情爆發時幫陳水扁解套，並強調國務機要費除罪化爭議仍多，絕非柯建銘一句「歷史共業」就成為當前必須趕著處理的優先議案，請民進黨切勿泛政治化、因人設事。

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