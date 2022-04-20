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史上最大搶案台南搶7736萬　「最後一人」黃江正逃12年今重判21年

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃正江落網，警起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在台南犯下「台灣治安史最高額」7736萬元現金搶案，最後一名嫌犯黃江正被封「張錫銘第二」，逃亡12年後，2021年9月間在台南安平租屋處落網，警方當場起出3把手槍及28發子彈，台南地院以犯結夥攜帶凶器強盜等4罪，將他判刑21年，並科罰金25萬元，本案可上訴。

判決資料指出，黃江正犯非法寄藏非法制式手槍罪處6年並科罰金12萬元；結夥攜帶凶器強盜罪處14年；共同犯剝奪他人行動自由罪處1年6月；非法寄藏非法制式手槍罪處5年6月並科罰金15萬元，黃江正共4罪，有期徒刑部分，應執行21年，罰金部分應執行罰金新台幣25萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1千元折算1日。沒收部分併執行之。

檢警調查，被告蔡婕涵知悉蔡姓兄長從事黃金地下買賣、有龐大資金進出，2009年9月把這訊息告知被告方東隆，方東隆找來黃江正、蘇建銘、王志成、蔣春益與林秉嶧，共謀強劫蔡進添財物。方東隆共犯集團先買一輛權利車，噴漆改車色、掛上偷來的車牌，以衛星追蹤器（GPS）監控被害人座車。

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2009年11 月23日，林秉嶧等4人發現，蔡進添座車在台南市忠義路兆豐銀行提領兩只重物袋。蔣春益即將作案車輛開到健康路、西門路口，等候蔡進添把車開到位於西門路的寶信鐘錶行前，林秉嶧、王志成與黃江正3人下車，分持電擊棒、手槍與小烏茲衝鋒槍，動手強搶兩只裝滿鉅款的行李箱與袋子，之後到南科附近一處工寮分贓。

檢警陸續追緝收押方東隆、蘇建銘、蔡婕涵、蔣春益、王志成等共犯，蔡女被判處有期徒刑11年，另現場開槍打傷人的王志成判刑14年6個月，遭緝獲的7人中，除了蔡婕涵、王志成外，還有方東隆判刑12年10月，蔣春益及林秉嶧各判刑12年，蘇建銘和王重義判刑1年，黃江正則在9月15日下午被逮。

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查蔣春益曾供稱，搶得贓款所得已被涉案6人均分，每人分得約1300萬元。蔣說他分的得其中560萬元匯到大陸，其他的錢都已花光。但實際上檢警在本案共犯落網後只追回1190萬元，檢警懷疑其餘的贓款可能在黃嫌身上。

黃在逃亡期間後，警方又從線報得知，黃幫當時的女友在永康區買了一棟750萬的房子，這讓警方確認黃仍留在國內，並未潛逃出境，並查出3年前黃又回到台南新化老家，惟不斷更換居住地，台南市警四分局偵查隊獲此情資，循線追查，台南市警四分局、刑警局南打中心，2021年9月15日下午1時12分許，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃江正坦承犯案，稱非制式手槍及具有殺傷力之非制式子彈，2021年1-2月某日，在台南市新化區某處產業道路路邊，收受友人兒子林弘毅（已歿）所託，應允代為保管具有殺傷力之仿手槍外型製造、組裝已貫通金屬槍管而成之非制式手槍1枝。

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