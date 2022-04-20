快訊／政府快篩試劑已買1億劑　蔡英文：價格控制於100元

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文20日表示，目前已向國外購買1億劑，預計每日可進口87萬劑，希望價格可以控制在100元左右。另外，國家隊方面，也希望能一日生產30至40萬劑，價格也要確保。

民進黨20日舉行中常會，會中有中常委表示，現在快篩試劑非常缺乏的問題，加上價格落在300至400元。對此，行政部門在會中說，4月底國外的快篩試劑就會進到台灣。

而蔡英文表示，快篩試劑已從國外買了1億劑，預計1天進口是87萬劑，進來後要快速配送到各地，希望價格控制在100元。另外，在國家隊方面，希望1天可以生產3、40萬劑，配送銷售系統也要準備好，確保價格也是執政黨的功課。

在國內目前疫情升溫的狀況，黨祕書長林錫耀表示，如果總統、院長、指揮中心，對於疫情有論述、指引，請黨內黨公職協助說明，除了指揮中心之外，黨部也會製作淺顯易懂的指引，希望大家可以幫忙轉傳、擴散。

林錫耀說，大家對疫情的發展有點擔心跟緊張，但根據民調，大家對於防疫往開放方向走，多數人是接受的，所以他請黨內要堅定這樣的信心，不管行政部門、黨公職都共同來因應這個難關。