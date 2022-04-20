「女力相挺一定可以更好」　國民黨立委呂玉玲宣布參選桃園市長

▲呂玉玲以「女力相挺，桃園一定可以更好」為主題，宣布參選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，繼國民黨台北市議員羅智強宣布參選近半個月後，桃園三連霸女立委呂玉玲20日由立院黨團、桃園市及各區婦女會理事長陪同，宣布參選桃園市長。呂玉玲堅定表示，她以客家女兒硬頸精神，秉持「在地承擔、勇敢出發」的毅力，爭取黨提名投入桃園市長選戰，為桃園服務。

▲▼桃園市婦女會理事長呂淑真暨13區理事長力挺。（圖／記者楊淑媛攝）

呂玉玲說，身為客家的女兒，她會拿出硬頸精神，為桃園努力打拼，追求市民的認同與信任；而她的對手從來都不是國民黨，在她宣布參選後，就會有許多攻擊與抹黑隨之而來，對此她認為當前的台灣需要的是正能量，她既然選擇參選，就不會畏懼、不會退縮，她會做好準備，勇敢自信的面對這場光榮的戰役。

▲立委鄭麗文贈凍蒜。（圖／記者楊淑媛攝）



呂玉玲強調，若當選市長，她會在歷任的桃園縣長、市長的市政建設基礎上，以「效能政府、效率團隊」來繼續推動建設工作，讓桃園晉級、讓桃園更好。大家關心的婦幼福利、青銀共榮、教育文化、社會救助、環境保護、交通建設的市政工作，好的政策她會延續，她也會跟市民來進行溝通與對話，來制定出適合桃園發展的方向與共識，她有信心並全力以赴來打贏這一場選戰。

呂玉玲也號召所有的好朋友一起力挺「在地承擔」的她，獲得國民黨提名參選市長，贏回桃園，帶領新的桃園市府團隊，讓桃園更好、更進步！

呂玉玲今天上午於中壢區古華飯店以「女力相挺，桃園一定可以更好」為主題，宣布參選桃園市長。桃園市婦女會理事長呂淑真暨13區理事長、立院黨團總召曾銘宗委員、首席副書記長李德維委員、費鴻泰、鄭麗文、張育美、國民黨中常委侯佳齡、市議員葉明月、市議員陳瑛、市議員張桂綿等人到場。