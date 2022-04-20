SWAG女優涉仙人跳！富商砸500萬包養　她竟已婚還賣淫

▲富商A先生出面控訴遭自己包養過的女子及其丈夫仙人跳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北某富商以每個月10萬元的代價包養一名女子，加上零用錢，3年砸了超過500萬元，去年富商發現女子是人妻，還背著他賣淫，決定分手，女子哀求，並在臀部附近紋上「○○○（富商姓名）之奴」的刺青，再向富商借了將近200萬元。分手後，女子當起AV女優，富商則拿著借據向法院申請支付命令，結果反被女子的丈夫控告侵害配偶權求償450萬元，讓他直呼遇上仙人跳！

「實在太瞎了！」A先生氣憤地說，3年多前他因寂寞到包養網尋找女伴，看到自稱單身的西西（化名）身材姣好，自我介紹又寫「約會像戀人、喜歡激烈性愛、徵求長期包養」，讓他很感興趣，2人碰面後一拍即合，A先生當天就承諾未來以每個月10萬元價碼包養她。

A先生告訴本刊，西西住在南部，偶爾才會北上陪他共度春宵，他不會過問西西的生活，有時候約對方見面，也會因她有事被婉拒，但他並不介意。

▲西西（化名）去年底當起AV女優，三個月上架逾百部影片。

為了照顧西西，交往半年後，A先生還聘她幫公司跑業務，除了每月4萬元底薪，也會發額外的業績獎金，此外，A先生還買了一輛高級進口車登記在她名下，供她代步，甚至送了好幾個名牌包，讓她跑業務時更有自信。

除了每月10萬元包養費，西西還不時以房租繳不出、家人生病等各種理由向A先生哭窮，「有段時間，我覺得自己很像瘟神，身邊的人什麼衰事都遇上了！」A先生苦笑說，後來莫名其妙養成看到西西就拿幾萬元給她的怪習慣，她也不再講那些不知道真假的理由，3年下來，光是匯給她的錢就超過500萬元，還不包括其他開銷。

A先生坦承，他對男女關係抱持開放態度，包養的女伴除了西西外，還有5、6個人，他因不想惹麻煩，包養前都會先問對方是否未婚、沒男友，女伴間也都知道彼此的存在，也經常一同聚餐，但A先生對西西特別寵溺，不論是外出應酬或員工旅遊，都會帶著她一起出席。



▲西西與A先生分手後，繼續在包養網謊稱單身，徵求長期包養。

去年初，另一名女伴出示簡訊告訴他，西西曾多次私訊約她一起接客賣淫，還不忘提醒對方保密，該女伴拒絕後，西西又轉約其他女伴。A先生氣憤地說：「她背著我賣淫已經很過分，竟然還介紹我的其他女伴去接客，我實在無法忍受！」

更誇張的是，西西之後還不小心跟A先生的其他女伴說出自己已婚的祕密，A先生獲知後難以置信，驚呼：「她還曾跟我去美國旅行 11天，有老公的人怎麼可能？」

A先生找西西對質時，西西大方坦承，自己2014年就已結婚，A先生回頭翻出公司的人事資料及先前幫她買車的文件，兩者的身分證影本配偶欄都是空白的，認為她為求包養，竟違法變造證件，決定跟她分手。

金援被斷之後，西西頻頻傳訊給他希望挽回，強調正和丈夫分居、協商離婚，並哀求A先生先借她192萬元，A先生為讓她知難而退，故意提出嚴苛條件，除了要她在身體紋上「○○○（A先生全名）之奴」刺青，還要她簽署借據並錄影存證，才願意借她，原以為能逼退西西，沒想到她真的在臀部附近刺青並簽借據，A先生依約匯款，但不再往來。

A先生告訴本刊，去年底朋友告知西西加入情色平台SWAG拍起A片，A先生好奇，花錢申請會員帳號買點數，果真看到西西拍的A片，也看到她後腰部的刺青，且她3個月內就上架上百部影片，產量驚人。更扯的是，A先生友人也自掏腰包買點數、送禮物，和西西在SWAG的「純愛聊天室」私訊聊天，不料，西西竟違反平台規定，開價3小時1萬5千元與對方性交易。

▲西西涉嫌變造身分證提供給A先生公司，謊稱單身。

A先生得知西西當起AV女優、違法賣淫，甚至持續在包養網找「乾爹」，認為她的背景太複雜，考慮2人交往3年期間，身邊太多人知道西西的存在，可能影響他與公司的形象，去年底遂以欠款未還為由，將西西簽署的借據向法院聲請支付命令，希望以債務關係遮掩包養，不料命令還沒裁准，A先生就收到西西丈夫B先生寄來的訴狀。

B先生指控，妻子西西與A先生去年間有許多親暱對話，懷疑2人關係親密，訴狀還提及，A先生要求西西在靠近臀部的位置刺青，以證明2人堅貞不渝的愛情，讓身為丈夫的他感到悲憤、羞辱，因此要求450萬元損害賠償。

「根本是拿我的錢請律師告我！」A先生說，包養西西3年，完全不知她是有夫之婦，對方還背著他賣淫，更扯的是，東窗事發分手後，對方的丈夫竟出面獅子大開口，根本是仙人跳，他懷疑自己並非唯一的被害人，除了提告自保，也呼籲大眾網路交友要提高警覺。



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