指揮中心公布「2歲童條款」　開放「緊急就醫」可自行步行或開車

▲新北市2歲男童確診重症，家屬指控政府延誤送醫。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市2歲男童感染新冠肺炎，經過6天搶救仍在19日凌晨不治，其中家長因未接獲衛生單位通知不敢出門，向衛生局、1922反映無果，引起網友討論。對此，中央流行疫情指揮中心19日深夜發出最新公告，不論確診個案或同住的居家隔離者，只要生命危及都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院。

2歲男童的父親13日確診，男童母親當晚發現2歲兒子、6歲女兒發燒，立刻自行購買快篩檢測，發現女兒陽性、兒子陰性，直到隔天上午8時兒女還在發燒，便徒步走4分鐘到醫院做PCR及拿退燒藥；事後，男童媽媽上網查詢發現兒女確診，但未接獲通知不敢出門，於14日下午5時42分、6時9分撥打1922及衛生局，直到晚間7時31分才經救護車送到醫院搶救。

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目前此案是否有延誤就醫，導致錯過黃金救援時間一事，仍待指揮中心調查。指揮中心19日深夜公布「COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助」資訊，開放輕症居隔的確診者可透過同住親友接送，或自行駕車、步行前往醫院，可謂是「2歲男童條款」。

▲指揮中心19日深夜公布「2歲男童條款」。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，「居家照護確診個案」若需要緊急就醫，可先以救護車為主，或地方政府衛生局規劃或指示的防疫計程車、同住親友接送或自行前往往（如步行、自行駕/騎車）等方式為輔。

「居家照護確診個案」若要返家隔離治療（含就醫後返家），需依地方政府衛生局規劃或指示的防疫車隊、同住親友接送或自行返家（如步行、自行駕/騎車）等方式；若要到醫院採檢，需以防疫車隊為原則，或地方政府衛生局規劃或指示的防疫車隊、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式為輔。

另外，「居家隔離（同住之未確診者）」若需緊急就醫，同樣以救護車為原則，或地方政府衛生局規劃或指示的防疫計程車、親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式為輔；要到醫院或加強版集檢所、防疫旅館收治的話，則以防疫車隊為原則、地方政府衛生局規劃或指示，由親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式為輔。

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