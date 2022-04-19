「淡水削臉少年」父竟是詐欺犯！　賭光百萬善款後失蹤

▲許父（左）遭控積欠大筆賭債，並利用罹癌的兒子（右）賣慘、斂財。（圖／讀者提供，少年已變裝處理）

圖、文／鏡週刊

新北市一名15歲的許姓少年因罹癌多次進出醫院，還被削除部分左臉，累積上百萬元醫藥費，聲稱無力負擔的許父找上愛心協會求助，成功募款，但本刊接獲爆料，指許父是個前科累累的詐騙集團成員，還欠下大筆賭債，甚至因協會發現他已另獲資助、不再付錢，就到處檢舉，害協會無法運作。更扯的是，許父為了躲債，最近與兒子人間蒸發，讓曾經幫助過少年的民眾都很擔心。

本刊調查，許父去年以小宇罹患癌症、需動手術為由，透過「愛的延續公益協會」募得百萬元，事後卻爆發雙方互控帳目不清、詐領善款等爭議，最近本刊也接獲爆料，指許父曾是詐騙集團成員，還欠下大筆賭債，多年來卻利用兒子的病情博取社會同情，甚至把民眾的愛心捐款拿來償還賭債，非常可惡！

▲許父（右2）曾帶兒子（右3）到協會求助，但事後卻惡意攻擊協會。

一名知情人士B先生透露，去年3月，許父致電協會，慌張地哀求說：「醫院已安排治療，必須馬上匯款。」協會認為救人優先，先匯了70萬元給許父補足手術費用，同意他術後再提供單據核銷即可，許父當下雖一口答應，事後卻以各種理由推拖。沒多久，一通來自醫院的電話，協會才知道被許父擺了一道，但前後已被許父取走約160萬元。

許父被揭穿後心生不滿，開始四處檢舉，協會因為被調查，暫時無法對外募款，害其他長期受該會資助的弱勢家庭斷炊，更扯的是，今年2月，許父竟主動找上協會，要求繼續資助小宇醫藥費，協會人員想先探視小宇，許父不僅要對方「提錢來談」，遭拒後還揚言持續找碴，直到上個月，衛福部調查結果出爐，證明協會並無不法，也重新核發勸募字號給該會，才還協會清白。

▲許姓少年動過2次削臉手術，左臉明顯出現凹陷。（少年已變裝處理）

另一名知情人士A小姐告訴本刊，許父多年來利用兒子「賣慘」，私下向網友募款，但錢幾乎都被他賭光，如今又因躲債下落不明，讓曾經資助過小宇的民眾及協會都很擔心，畢竟小宇仍需要長期治療，呼籲許父盡快現身給個交代，別讓孩子跟著他受苦。

針對相關指控，本刊致電許父查證，但他手機未開，簡訊也未回，至截稿前未能取得其回應。

▲去年初，許姓少年3度病發進行手術，但術後復原狀況不佳。

本刊調查，許父去年以小宇罹患癌症、需動手術為由，透過「愛的延續公益協會」募得百萬元，事後，卻爆發雙方互控帳目不清、詐領善款等爭議，最近本刊也接獲爆料，指許父曾經是詐騙集團成員，還欠下大筆賭債，多年來卻利用兒子的病情博取社會同情，甚至把民眾的愛心捐款拿來償還賭債，非常可惡！

▲已拿到逾百萬元善款的許父繼續私訊網友賣慘，希望獲取更多金錢。

知情人士A小姐告訴本刊，小宇2歲的時候父母離異，許父與他在淡水租屋相依為命，2013年8月當年7歲的小宇因右臉腫脹就醫，被診斷罹患「橫紋肌惡性腫瘤」，需要長期化療，龐大的醫藥費壓得許父喘不過氣，只好向外求助，不久就募得足夠款項讓小宇接受治療，也解決生活困境。

沒想到過了2年，小宇病情復發，先動手術削除部分左臉，再用左小腿骨頭進行臉部重建，歷經2年化療後雖已痊癒，但龐大的醫療支出又讓父子倆的生活再一次陷入困境，前年12月，許父透過臉書向愛的延續公益協會求助。

▲協會曾到許家父子的租屋處探視，發現他們經濟拮据，冰箱空空如也。

協會得知後，先到醫院探視小宇，沒多久就決定協助許家募款，許父也找了媒體報導他們的故事，當時許父在鏡頭前哭訴，表示看到兒子躺在病床上的模樣十分心疼，只希望奇蹟發生，還透露這些年來為了照顧兒子，不斷打工、借錢支付龐大醫療費用，窮到戶頭裡只剩下400元。

許父的真情告白，引起廣大迴響，短短幾天就有大量捐款湧入協會帳戶，協會除了先給許父近80萬元，讓他清償之前的醫藥費，並計畫利用剩餘善款資助許家，每個月提供許父6萬元生活費，為期一年，希望讓他在照顧兒子時沒有後顧之憂。



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