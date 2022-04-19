最後倒數！4／30前記得用完振興五倍券　4月新生兒也可領用

▲振興五倍券領用最後倒數！4/30前記得消費完畢。

圖、文／經濟部提供

您的五倍券用完了嗎？如果還有餘額，可要加緊腳步！行政院去（110）年發放的振興五倍券，最後使用期限只到111/4/30，已進入倒數階段；若是綁定電子票證的民眾，記得在4/30前消費，6/30前記得要去超商請店員靠卡回饋，別讓權益睡著！

因疫情衝擊百業，行政院去年10月開始發放的振興五倍券，透過數位綁定、紙本領取，許多民眾都已消費使用，金融機構、地方政府也相繼推出各種加碼或優惠活動，帶動一波內需經濟成長，刺激消費。不過五倍券使用期限就到今年4月30日，提醒民眾快檢查是否還有未使用完的紙本券、或上網查詢數位券餘款，千萬不要忘了使用。若是110/10/29前的數位綁定者，還有加碼的500元的好食券也是4月30日為消費期限，不妨周末、出遊吃好料、享優惠，務必在期限內好好把握權益。

4月底前盡快用完，電子票證需靠卡回饋

根據經濟部數據，截至今年4月10日，五倍券領取人數已突破2,341萬人，占符合可領取資格人數98.70%。如果之前忘記領取，現在還有機會！4月30日前，直接至郵局領取紙本券，或上經濟部五倍券官網（https://5000.gov.tw/）數位綁定數位券，以信用卡、電子票證（悠遊卡／一卡通／icash／有錢卡）、電子支付（台灣Pay、LINE Pay Money、街口支付、Pi錢包等）三擇一作為領取使用工具，綁定成功就能立刻開始使用。無論是聚餐喝咖啡、超市採購、逛夜市、逛百貨、買3C，或是旅遊飯店住宿、看電影、觀賞表演等，五倍券都能派上用場，讓民眾買得開心，花得盡興。

另外也提醒民眾，若您的五倍券是綁定電子票證，如：悠遊卡、一卡通、icash、有錢卡，持卡人請持綁定之電子票證至統一超商、全家便利商店、萊爾富或OK超商請店員靠卡回饋。只要消費多少即回饋多少（消費後7天，且無退貨），毋須全額消費完才能領取，回饋週期將以每一家電子票證業者的帳務週期而定。只要記得在4月30日前累計消費達5,000元，並於6月30日前至超商靠卡領取回饋即可，每人回饋上限5,000元。許多人五倍券消費完，卻忘了到超商靠卡，一旦逾期就無法拿到回饋，損失權益就太可惜了！此外，電子票證還有加碼回饋，若持卡民眾符合任一加碼回饋，加碼回饋金將於首次領取振興回饋時，一同加值至票證卡中。其中，悠遊卡儲值上限為1萬元，請先確認悠遊卡餘額，避免加值失敗喔。

新手爸媽看過來！4月新生兒也能領五倍券

除了忙碌的大人要記得把自己的五倍券花光光，更別忽略了4月新生兒也享有領取五倍券的權益喔！只要家中有4月出生的新生兒，新手爸媽都可以憑著新生兒的出生證明，在4月底前領用五倍券。萬一小娃在4月下旬才出生，也別擔心來不及，政府已提供新手爸媽便利的領取方式。凡是在4月出生、領有出生證明的新生兒，且其生母或生父符合領券資格者，就可領取五倍券，同時也考量五倍券效期進入倒數，除了既有五倍券，家長也可以選擇在5月底前到郵局領取等值的郵政禮券。

▲4月新生兒也能領五倍券，領用前可撥打1988洽詢。

「光是買奶粉、尿布，就是非常大的日常開銷，五倍券剛好用來採買儲備這些必需品，滿開心的。」預產期就在4月的準三寶媽樺樺，得知新生寶寶可以領五倍券，不只多出一個月的緩衝期，還能改領等值的郵政禮券，覺得方案相當貼心。中小企業處提醒，為確保新生兒家長到郵局能順利領取，建議先致電1988確認新生兒資料已完成通報，再攜帶出生證明、生母的身分證、居留證或健保卡，以及代領人的身分證明文件至郵局領取，一次到位順利領取五倍券。

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