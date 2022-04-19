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瘋電影／那些得不到保護的人　窮忙族面臨老後破產困境

文／賴賴

▲▼ 那些得不到保護的人。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常棒的題材，在天災出現過後的人禍，是讓存活的人最痛苦的事情，電影流暢好看，帶出日本社會問題，這麼多日本有錢人，卻不見災難後的慷慨解囊，看完電影真的會理解日本人對台灣捐贈的感謝，那不只是溫暖的善意，甚至有鼓勵活下去的意涵在，身為台灣人真的是太幸運了。

電影狠狠的帶出日本政府對於中老年人及貧窮需要受照顧者的不積極，不斷輪替的日本總理，沒有一個能夠建立良好的社會制度，日本老年人口如此高漲，沒有健全的社會福利制度配套措施及時相助，可憐人只會越來越多，這些奉獻青春的老人最後被垃圾化的對待，是日本目前很殘酷的現實，而低端人口沒有話語權，於是電影要這些人大聲說出來，不要再躲在陰暗角落，非常推薦這片。

台灣也將面臨同樣的問題，年輕的「窮忙族」，如果沒有家世背景撐腰，老了一樣要面臨「老後破產」困境，這個名為「長壽」的噩夢。


片　　名：那些得不到保護的人
英文片名：In The Wake
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2022-04-08
片　　長：02時15分
導　　演：瀨瀨敬久
演　　員：阿部寬(Hiroshi Abe) 、 佐藤健(Takeru Sato) 、 清原果耶 、 林遣都(Hayashi Kento) 、 倍賞美津子 、 永山瑛太(Eita Nagayama) 、 緒形直人 、 井之脇海(Inowaki Kai) 、 西田尚美 、 吉岡秀隆
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：鴻聯國際


劇情大綱

在東日本大地震發生後十年，仙台地區發生連續殺人事件，兩位官員被緊緊束縛並活活餓死，死狀悽慘。這種彷彿在懲罰被害者的犯罪行為，立刻引起警方的高度重視。刑警笘篠誠一郎(阿部寛 飾)與蓮田智彥(林遣都 飾)從兩名被害者身上找出共同點，並鎖定剛出獄的縱火犯──利根泰久(佐藤健 飾)。在笘篠試圖釐清真相的過程中，也結識了保護一課的基層人員圓山幹子(清原果耶 飾)，發掘出不為人知，更深不可測的黑暗。當生命界線與貧窮富貴畫上等號，誰是生命的仲裁者？誰又是得不到保護的人？

繼《跨越 8 年的新娘》後，導演瀨瀨敬久再度推出令人動容，並反思生死議題的電影《那些得不到保護的人》，更找來知名編劇《永遠的 0》林民夫聯手創作這部直搗靈魂深處人性之作。電影邀集《神劍闖江湖》系列的佐藤健、《比海還深》阿部寬、最受矚目的日本新生代女星之一──清原果耶與剛獲得《山路文子電影成就獎》的倍賞美津子同框演繹這部劇情拳拳到肉的推理懸疑電影。而這部在疫情中克難製作的作品，也獲得了 2021《報知映畫賞》最佳電影的肯定，其議題與出色的創作表現實在不容錯過。

▲▼ 那些得不到保護的人。（圖／yahoo）

▲311海嘯後，凸顯了原本生存單薄人口的困境，沒有家人的支持。

▲▼ 那些得不到保護的人。（圖／yahoo）

▲以殺人案為題材，牽引出低端人口的需求與政府補助的瑕疵。

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