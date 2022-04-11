瘋電影／救命緝約　任何理由殺人從來就不是一份好工作

文／賴賴

瘋言瘋語：

這個題材非常新，利用美國政府對待軍人的弊端，所產生的犯罪集團，這些頂尖的政府訓練的專業特種軍人，成為殺手的高風險，確實是每個政府必須重視的問題，失去舞台和最重要的經濟來源，一身武功卻也只會這一項專長的退役軍人，該如何養家，很棒的劇情內容。

大部分的上班族中年退休後，如果沒有過去家庭背景支持，生活在台灣一樣會是像這位退役軍官一樣，像是人球般的眾人嫌，不論你空有什麼專業伎倆，最後都難以養家活口，更別說是給自己存老本，電影道出了兩個重點，美國退役軍人問題與中年失業如何養家活口問題。

這個問題在全世界，疫情時代處處發生，只不過疫情版面佔據了大部分，沒人敢更深入報導這個無解的社會現象，滿街待租的商店，失業廉價的勞工，中年退休或被退休卻還得養活老小的中年家庭，混亂的社會政治，和隨時都可能發生的精神戰爭。



片 名：救命緝約

英文片名：The Contractor

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2022-03-25

片 長：01時43分

導 演：塔里克沙利赫(Tarik Saleh)

演 員：克里斯潘恩(Chris Pine) 、 吉莉安賈布斯(Gillian Jacobs) 、 班佛斯特(Ben Foster) 、 基佛蘇德蘭(Kiefer Sutherland) 、 艾迪馬森(Eddie Marsan)

國 家：美國

語 言：美語

發行公司：CATCHPLAY



劇情大綱

詹姆士(克里斯潘恩 飾)自特種部隊退伍後，為了養家糊口加入秘密軍事組織，簽下神秘契約後奉命至東歐執行任務。某次行動中，詹姆士發現自己成為地下組織追殺的目標，為了活命他不得不違背契約開始逃亡。究竟契約背後隱藏著什麼秘密？孤軍奮戰的他又該如何揪出幕後主使者，讓自己活著回家？

▲政府法令改了，為了救國受傷服藥的標準改了，於是抱歉戰功彪炳的軍官一樣被離職。

▲孩子還小，能從軍怎麼可能是富二代，他要怎麼養家？



▲過去長官退役後還買了大房子，給了一份差事，薪水優渥。

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