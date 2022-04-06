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成佛尚蓋「青」！　靈鷲山四期教育翻轉年輕生命觀

文／賴芃縈編輯整理

靈鷲山四期教育，成佛尚蓋「青」！開山住持心道法師說：「青年學佛，佛教才有傳承的希望。」年輕人會想成佛嗎？對成佛的想法又是什麼？三位不同年齡、背景、領域，都上過四期教育課程的年輕人，分享學佛讓生命清楚明白、圓滿覺醒，懂得學習追尋明確的人生目標，有智慧決心讓生活沒有煩惱，有觀照力量創造成熟圓融的生命價值，進而利益別人，為社會做更多良善的事。

靈鷲山般若文教基金會正舉辦「四期教育成佛有你」全球徵文，四期教育是成佛藍圖，是心道法師以畢生實修體證，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程，也是心道法師送給世間最棒的禮物。心道法師鼓勵年輕孩子學習一輩子跟著佛，不放棄追隨，堅持把學佛這麼好的伴侶帶在身邊，更要常常跟佛勾勾手、按手印，發出對學佛的那份勇敢，讓社會善良起來，要用這樣的信仰、方向來過自己的人生。

陳駿閎：學佛就像智慧盾牌與導航系統

剛邁向三十而立的陳駿閎是表演工作者，長期扮演各種樣貌的角色，必須常接觸五感刺激與玩樂，人生是段苦樂參半的旅程，修持如如不動的覺知及判斷自己的心性與思維，比較不會迷失自我，而學佛就像是取得一面智慧盾牌與導航系統，讓我們有足夠能力和方法，判斷和面對種種人生課題，進而讓慾望和苦止息。駿閎說，如果知道苦是怎麼被建構的，就會知道怎麼被解構，而阿含期初階所學的四聖諦就是很通則也很有智慧的方法，讓我們知道要改變自己而不是改變外緣，不在果上執著，而是要在因上努力。

▲▼ 成佛尚蓋「青」。（圖／記者賴賴攝）

▲表演工作者陳駿閎說，學佛就像智慧盾牌與導航系統，幫助我們找到內在永恆的喜悅。（靈鷲山佛教教團提供）


傅冠婷：滅苦之道以四聖諦和八正道為依歸

剛從研究所畢業的傅冠婷說，阿含期初階課程中，「苦」和「滅苦」最令她印象深刻，人在內心深處，往往有個「我」在躁動，我們以「我」為真理和實相，從而衍伸出各種煩惱，而這便是苦因之一，從認知有苦、體認到苦，並試圖找到解決人生苦的方法，是非常重要的進程，當我們能夠對生命有所覺察，才有機會能夠脫離這些現象的循環。感恩佛陀告訴我們滅苦之道，就是以四聖諦和八正道為依歸，帶領我們通往智慧圓滿的人生方向。

▲▼ 成佛尚蓋「青」。（圖／記者賴賴攝）

▲研究所剛畢業的傅冠婷認為，滅苦之道以四聖諦和八正道為依歸。（靈鷲山佛教教團提供）

徐御格：學佛的道路上自己也想成佛　學習大覺者智慧

從事健康產業的青年企業創業者徐御格說，學佛的道路上，自己也很想成佛，而學佛是學習大覺者的智慧，我們因為很多瑣事起煩惱心，起憤怒心，起抱怨心，靈鷲山四期教育循序漸進，讓學佛者有方法學習佛陀智慧，其中阿含期課程是建立正知見的重要階段，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」偈子，教會我們理解自己心念轉變與起心動念的微細念頭，所以我願意學佛，希望在學佛道路上不斷讓自己照見本心，圓融無礙。

▲▼ 成佛尚蓋「青」。（圖／記者賴賴攝）

▲青年企業創業者徐御格特別推薦四期教育課程，並鼓推參加成佛有你全球徵文。（靈鷲山佛教教團提供）



「四期教育 成佛有你」全球徵文 歡迎投稿

靈鷲山「四期教育 成佛有你」全球徵文，由財團法人靈鷲山般若文教基金會主辦，靈鷲山教育院慧命成長學院承辦，設定「佛陀的修行」、「四聖諦」、「八正道」3個不同主題，凡參加過四期教育【阿含期】初階《初轉之法》相關課程都可參加，報名至4月15日（週五）止，將在5月8日母親節暨佛誕日頒獎。



■徵文辦法：詳見「靈鷲山教育網」
https://edu.ljm.org.tw/News/show.aspx?ID=1377
■洽詢：
（02) 8231-6789#1580 賴小姐／E-mail：elife093@ljm.org.tw
■2022靈鷲山四期教育課程最新訊息，通通在這裡！
https://edu.ljm.org.tw/

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