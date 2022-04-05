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瘋電影／尼羅河謀殺案　謀財害命零容忍

文／賴賴

▲▼尼羅河謀殺案。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，有美國古早的柯南感，只不過真人演起來，還是比動畫入目傳神，且更容易入戲，單純的犯罪劇情設計，少了燒腦的邏輯推理，更專注在美術視覺整體設計，電影非常用心在整體美術上，而卡司出色不失為商業休閒片。

雖然名為謀殺，卻沒有那麼深刻惡狠狠的人性醜陋感，電影為了美化犯罪和人性險惡的部分，編劇很用力地把都是愛情惹的禍，來嫁禍賀爾蒙，但其實自始至終都是貪引起的惡意，死了好多人，有怵目驚心的被嚇到，整體感是好看的。


片　　名：尼羅河謀殺案
英文片名：Death on the Nile
類　　型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2022-02-11
片　　長：02時07分
導　　演：肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)
演　　員：蓋兒加朵(Gal Gadot) 、 艾米漢默(Armie Hammer) 、 蘇菲歐克妮多(Sophie Okonedo) 、 安妮特班寧(Annette Bening) 、 珍妮佛珊德絲(Jennifer Saunders) 、 肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)
國　　家：美國、英國
語　　言：英語、法語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

自2017年推出的《東方快車謀殺案》全球票房大成功後，將再推出續集新作《尼羅河謀殺案》，同樣改編自推理謀殺天后阿嘉莎克莉斯蒂的全球暢銷著作，這次世界最頂尖的大偵探白羅將帶觀眾進入神秘的尼羅河，展開一起最詭異的謀殺案件調查，這場謀殺案的懸疑點之多，讓原本看似要破案的線索卻又非此單純，就場面及精彩懸疑度都將比上一集更上一層樓，就讓觀眾隨著白羅的腳步一層一層揭開事實的真相…

▲▼尼羅河謀殺案。（圖／YAHOO）

▲卡司確實是支持票房與投資者最大的吸引力。

▲▼尼羅河謀殺案。（圖／YAHOO）

▲俊男美女是這部片最大吸睛的票房支撐。

▲▼尼羅河謀殺案。（圖／YAHOO）

▲開場來的偵探就以神秘隱晦的視覺出現，增加他個人的奇特性。

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