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瘋電影／餐廳失控夜　聖誕夜的餐廳瘋狂崩潰中

文／賴賴

▲▼ 餐廳失控夜。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

入圍英國奧斯卡最獎年度影片、最佳處女座首映、最佳男主角及最佳卡司，這真的是一部神作，首先這個一鏡到底的設計，你完全感受不到刻意，而是隨著工作順序順流下來，而每個腳色形塑立體，讓整部電影劇情流暢度超高，沒有一絲絲的不合邏輯，每個人都有立場，每個錯誤都有故事，看完電影真的可以深思很久，後蘊超強。

一家餐廳而已，有這麼嚴重嗎？這大概是在沒看過電影時的自己，會有的感受，整個餐廳運作就像是一個人力工廠，沒有一丁點可以馬虎，因為是吃進人體體內，看到國外餐廳對於食安的重視，深感台灣的落後，也對於開餐廳原來沒那麼容易有了新的認識，電影非常好看，而最後的衝擊很大，五顆星推薦的好作品，

我們真要以感恩的心情來享受這些精緻美食佳餚，每一口珍貴都是眾多辛苦集結而成。

 



片　　名：餐廳失控夜
英文片名：Boiling Point
類　　型：劇情
上映日期：2022-04-01
片　　長：01時32分
導　　演：菲利普巴倫提尼(Philip Barantini)
演　　員：史蒂芬葛拉翰(Stephen Graham) 、 薇娜塔羅賓森(Vinette Robinson) 、 傑森佛萊明(Jason Flemyng)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：傳影互動ifilm


劇情大綱

一年之中最忙碌的這個夜晚，在倫敦熱門餐廳掌控大局的主廚安迪瓊斯（史蒂芬葛拉翰 飾），小心翼翼地在他繁重的工作與私人的困境之間找到解決之道。

然而意外造訪的衛生局稽查員、爆掉的訂位桌數、對工作不滿的屬下、搞不清楚狀況的老闆、難搞的網美客人...種種的突發狀況，讓安迪處於崩潰邊緣，他試圖在一切之中取得平衡，但所有的危機似乎都將一觸即發...

▲▼ 餐廳失控夜。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲餐廳開張前，政府檢察官來審查，一下子將五星級餐廳降為三星。

▲▼ 餐廳失控夜。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲聖誕夜充滿意外，外行的店長，失誤的主廚，遲到的員工和過敏的客人。

▲▼ 餐廳失控夜。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲二廚是主廚的唯一依靠，當她無法加薪也不想繼續這裡的無紀律制度系統時，主廚終於倒了。

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