星空下預約成佛　四期教育成佛有你全球徵文只剩下八天

文／有緣人總編輯 呂政達



靈鷲山般若文教基金會舉辦「四期教育成佛有你」全球徵文，此次徵文主題設定於佛法基礎內容，題目分別為「佛陀的修行」、「四聖諦」、「八正道」，環繞這三個題目，就是佛陀送給娑婆世界最好的禮物。

心道法師說：「四期教育就是成佛的道路。」漸次地走進佛陀的心。這條道路，不會是給孤獨長者鋪設的黃金莊園，沒有垂手可摘的果實，沒有星空下浪漫的詩篇，有的是當年的佛陀走過生老病死的四道城門，走入跋茄先人苦行林，星空下孤寂的靜坐。

在菩提樹下修行，佛陀明瞭苦寂滅道就是佛法的四聖諦。佛法從苦而生，求道就是滅苦得樂的旅程。當佛陀走出菩提樹的蔭影，走向廣漠的世間，脈脈此心，佛陀的心是透明的，這個就將接受佛法的世界，也是透明的。

當你開始書寫，四聖諦和八正道會在你心中播種，你的書寫讓生命變得乾淨透明，就像早晨凝視著一杯乾淨的水，來自大地恩賜的水裝在一個透明的杯子內，天空射下來的陽光經過透明的玻璃窗，陽光是透明的，包含著所有顏色的元素，那也是禪修最透明也最殊勝的修習，日常生活裡，隨處隨時，書寫也是這種透明的禪的練習。

覺悟來臨的時候，來得如此突然，有如禪師長久靜坐後的頓悟，但那個念頭，卻可能就具有永恆的價值，值得我們用常常得一輩子來實現，並且邀請你將自己的體會寫下來。

當心道法師發心要用四期教育來貫穿佛陀的教育，那也是個生命的透明的時刻，三藏十二部，八千法門，祖師大德對佛法的詮釋、三乘法脈，都可以在四期教育內找到統整，整理出一套最忠實於佛陀成佛歷程的現代教育系統。

四期教育的想法和醞釀，到教材教案的編制和課程的設計，都是一段漫長的過程，也經過許多專家學者的投入和付出。有了四期教育的提出，佛陀的教育就可以是透明的，來自古老年代佛陀的教誨，更容易讓現代的學佛之人所接受和遵循。

課程中，我們學習到四聖諦、八正道，學習如何用空觀無我的心看世間，這都是非常務實的修行法門。比如四聖諦──苦集滅道，讓我們瞭解是監視各種在苦的集合，從而生起出離心，用功學習，求得解脫。

追隨佛陀當年的形跡，在印度，如此的接近佛陀之心，彷彿他的身影還出現在每個他坐過的位置，每條沉思走過的路，在印度，處在聖地，吹在身上的風是透明的，時間是透明的。

我們所有人跟釋迦佛的心意是相通的，自己就像一顆冰，融化在釋迦佛的心，見到他所見到的，感受他所感受的，然後，從阿含到華嚴教育，一切都清楚了，佛陀的生命如此透明，生命就是一部寶典，供後世廣大的佛子都有學習效法的依據，一切都清楚了，月照山河，星河皎白。

參賽者可於靈鷲山教育網報名四期教育課程後，透過作文分享學習對自身的影響，或以日常生活中，與他人互動所產生的改變，相關實例投稿。

獎項則包括獎金與獎狀。至四月十五日（週五）止







四期教育成佛有你全球徵文截稿日只剩下八天



■徵文辦法：詳見「靈鷲山教育網」

https://edu.ljm.org.tw/News/show.aspx?ID=1377



■2022靈鷲山四期教育課程最新訊息，通通在這裡！

https://edu.ljm.org.tw/edm/2022ljmclass_allist_edm.html