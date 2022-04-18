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「班班有冷氣」完工啟用　彰化213校11萬師生受益

▲「班班有冷氣」彰化縣政府啟動。（圖／記者唐詠絮攝）

▲「班班有冷氣」彰化縣政府啟動。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣率先辦理「班班有冷氣」向教育部爭取經費及自籌款共約21億3千萬元，在彰化境內213所高中以下學校， 6000間教室內安裝冷氣，終於全部建置完成，今日縣府在員林國小參與啟動儀式，並與學生現場連線冷氣開啟，預計今年夏天11萬名師生，能有更舒適有效的學習環境。

▲「班班有冷氣」彰化縣政府啟動。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美表示，感謝所有工作同仁及協力廠商「無暝無日」達成「班班有冷氣，提升學習力」的目標，彰化縣班班有冷氣，含電改工程、冷氣及能源管理系統，總經費共21億3千多萬元，教育部補助18億9,600萬，縣府自籌款2億3,440萬元，共有213校約10萬9,500名師生受益，並持續獲得教育部補助電費及維護費4,685萬9,000元，搭配廠商至少7年以上保固措施。

這一次班班有冷氣的EMS管理平台，榮獲今年2022年智慧城市創新應用獎，會根據老師、學生使用冷氣的習慣，還有外在環境的變化來學習、主動警示，甚至告訴監控系統如何的使用，並建議怎麼樣來使用這個系統，以達到最好的節能排碳效果，這也呼應到王縣長說的環境、社會與政府管理做到永續經營的概念。

▲「班班有冷氣」彰化縣政府啟動。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府也要求各學校訂定冷氣使用規定，藉由冷氣使用規範落實推動，教導學生經濟、智慧性使用能源，兼具教育機會均等及環境節能教育目的，朝節能及環保永續校園目標邁進。

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