烏克蘭快吸乾「民主軍火庫」？　再一周就面臨彈藥短缺窘境

▲烏克蘭士兵在基輔郊區手持反坦克武器。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入53天，雙方於烏東的決戰尚未到關鍵階段烏軍已傳彈藥不濟，已捐出大量庫存軍火的歐美則面臨該否有所節制，以免影響到自身防衛的抉擇困難。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈官員16日說一旦俄軍在烏東展開大規模攻勢，烏軍彈藥恐短缺，尤其是砲彈；美國軍方認為烏東決戰主要仰賴火砲和短程飛彈。 美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）引述不願具名的五角大廈官員表示，美國正努力說服盟國提供烏克蘭更多火砲、彈藥，美方評估烏軍可能1週內就要遇到彈藥不足的情況。

▲馬力波市(Mariupol)俄軍坦克車。（圖／路透社）

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在國會指出，西方已給基輔當局6萬枚反戰車飛彈、2萬5000枚單兵攜行防空飛彈。五角大廈計劃加碼8億美元軍援，提供岸防用無人機、火砲、裝甲運兵車和直升機等。

但智庫「美國企業研究所」（AEI）學者布蘭斯（Hal Brands）引述五角大廈官員透露，烏軍一天就消耗掉西方供他們一週份量的反戰車飛彈，這讓西方國家面臨尷尬抉擇：繼續傾注更多軍援，還是得開始節約有限資源以免影響自身防衛所需。 德國仍拒絕提供戰車給烏克蘭，索性直接援款20億歐元（約新台幣630億）讓基輔去買裝備；烏軍最需的火箭筒等裝備，加拿大手上的存量快速變少；美國更已掏出整體庫存1/3數量的標槍（Javelin）反戰車飛彈給烏克蘭。

布蘭斯認為，繼續大量交付武器給烏克蘭將嚴重消耗軍火家底，很可能需好幾個月甚至好幾年才能顯著拉高產量，美國這個「民主軍火庫」面臨被烏克蘭吸乾的窘境。

布蘭斯指出，20世紀兩場世界大戰時，美國靠無與倫比的製造業基礎引領最終的勝利，但想繼續扮演自由世界軍火庫恐今非昔比。 帶領美國經濟者已不再是製造業。機具、技術豐富的勞工和備轉生產能力短缺，均不利戰時量產武備，最明顯的例子就是美國已無法迅速為烏克蘭擴大刺針飛彈產能，因為已無這樣做所需的勞動力。 美國在關鍵武器庫存量上比一般想像的還少，部分原因在於產能限制，還有就是五角大廈每年約7500億美元的軍費大多需用於人事、醫療保健和一堆軍備彈藥以外的其他事項。

布蘭斯認為，情況恐導致烏軍出現要命的彈藥告罄，還暴露美國日後與大國交戰恐面臨的弱點。如被迫在東歐或西太平洋開戰，美軍幾週內恐耗盡飛彈、精準導引彈藥和其他關鍵戰力的庫存，而戰車、機艦等精密裝備的戰損都難以快速補充。