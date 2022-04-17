三寶路中突開車門！撞飛跆拳女將　阿嬤下車超嗆：年輕人騎車活該

▲女騎士被轎車亂開門掃倒，老婦下車超嗆「你們這些騎車的自己活該」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

跆拳道女將謝懷瑩15日下午騎車行經台北羅斯福路一段時，有一輛轎車不但停在路中間，車門還突然打開，導致她反應不及，當場被車門擊落，離譜的是肇事的阿嬤不但不認錯，還反酸「你自己要騎車的」、「你們這些騎車的自己活該」，態度讓她完全無法接受，決定提告到底。

謝懷瑩在臉書表示，她15日下午要到師大為全大運跆拳道比賽做練習，不料騎車行經台北羅斯福路一段時，一輛停在路中間的轎車後車門突然打開，造成她反應不及當場被擊落，「對方本來立刻關車門，想假裝沒事開走，我忍著腳痛，趕緊起身喊，我要叫警察，你們不可以開走，對方才停下來」。

謝懷瑩說，開門下車的是一位阿嬤，看見她還能起身，就說「妳都能站起來了，不需要叫警察了」，聽見她堅持要叫警察後，就不斷碎念「你自己要騎車的，幹嘛叫警察」、「你們年輕人都騎很快，妳自己要靠近我們的車」、「你們這些騎機車的真的很討厭，騎車被撞是你們的問題，你們自己要騎機車的」，轎車駕駛也在一旁幫腔「老人家妳就讓一下嘛」、「老人家讓一下不行嗎，幹嘛要計較」。

▲轎車駕駛認為，在路中間給婦人下車，讓老人家方便一下，「應該還好吧」。（圖／翻攝自爆料公社）

警察趕到現場後，詢問駕駛、阿嬤為什麼要在路中間停車及開門下車，駕駛一樣回答「讓老人家方便一下還好吧」，阿嬤也繼續跳針「她自己要騎機車的唉」，甚至一度想坐計程車離開，被警員攔下並要求下車後，一邊下車一邊碎念「你們這些騎車的自己活該，幹嘛浪費我時間」、「你們這些騎機車的討厭死了」。

做完筆錄後，謝懷瑩自行就醫檢查，發現有腳踝扭傷，左手中指整個瘀青變色，需要花時間復健，她自認不是那種會輕易提刑事訴訟的人，但是不斷聽到對方的酸言酸語，老婦人完全不認為自己有錯，駕駛也認為在路中間讓老人下車很正常，讓她決定提告對方過失傷害。

警方到場處理，雙方均未飲酒，謝女筆錄後自行就醫，初步研判轎車在路中央放人下車、突然開啟車門，可能會違反道路交通管理處罰條例第55條「在快車道臨時停車」；第56之1條「駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事」等，詳細肇事責任待事故鑑定報告釐清。