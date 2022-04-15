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台灣大車隊攜手蝦皮購物　打造免運狂購節獨家小橘車

圖．文／台灣大車隊提供

物價上漲嘸免驚！台灣大車隊與蝦皮購物首次合作，祭出一年份大車隊乘車金的大獎，總價值高達50萬元(共五名，每名10萬元)，還特別打造全台活動限定款蝦皮購物小橘車，將在4月18日早上8點到晚上7點於六都出沒，只要搭乘橘黃相間計程車則該趟車資全部免費！本次台灣大車隊與蝦皮購物雙巨頭活動合作，串聯線上、線下同享免運，讓民眾不管在家還是外出都能輕鬆購物，幫民眾對抗通膨省荷包。

▲▼ 台灣大車隊與蝦皮購物首次打造獨家小橘車，18日於六都上路，幸運搭到的乘客該趟車資免費 。（圖／台灣大車隊提供）

▲台灣大車隊與蝦皮購物首次打造獨家小橘車，18日於六都上路，幸運搭到的乘客該趟車資免費 。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊攜手蝦皮購物祭出雙重「免運」，4/18搭蝦皮購物小橘車免車資，還有機會抽1年份計程車乘車金。4/18早上8點到晚上7點，在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6都搭乘蝦皮購物小橘車，該趟車資無論金額高低都由蝦皮購物買單(註)。4/18當天只要玩蝦皮購物4.18免運狂購節「千萬乘車禮包」遊戲，就有5位幸運兒可以獲得台灣大車隊計程車「1年乘車金」（價值100,000元）的超級豪禮，1年內都可以使用乘車金搭乘小黃計程車或多元計程車！

本次台灣大車隊同時進駐蝦皮購物商城開設旗艦館，推出乘車券、潔衣家洗衣券及各項精選生活用品，與蝦皮購物雙方攜手合作提供會員更便利、優質的購物體驗。行銷企劃處黃獻群協理表示：「開設官方電商旗艦店是全新的挑戰，但也有信心能透過蝦皮購物接觸到更多年輕消費族群，讓台灣大車隊走入全民的日常生活中，提供以人為核心的便利服務。」

近日疫情升溫，台灣大車隊持續關心所有乘客的乘車安全，全台2.2萬台車皆配有酒精消毒瓶、無現金支付方式，透過55688 APP能選擇業界規模最多的「空氣清淨」、「不聊天」等防疫服務，讓民眾安心搭乘免煩惱。除此，台灣大車隊與永豐銀行聯手的「永豐55688聯名卡」，業界搭車15%回饋最高、T Points可全數折抵車資，現在辦卡可享會員等級直升鑽石熊(搭車15%回饋)，立即享受搭車不用錢的乘車新體驗。

註：蝦皮購物小橘車乘車距離規範為乘車距離僅台北市、新北市可互跨行政轄區。桃園市、台中市、台南市、高雄市無法跨區乘車。
 

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